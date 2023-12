TENSIONE ALLE STELLE DURANTE LE REGISTRAZIONI DELLA PUNTATA DEL 7 DICEMBRE DI “BELLA MA”: VIRA CARBONE HA SCAZZATO CON PIERLUIGI DIACO E SI È RIFIUTATA DI FIRMARE LA LIBERATORIA , COSTRINGENDO A REGISTRARE NUOVAMENTE IL PROGRAMMA – A INDISPETTIRE DIACO, SEMPRE PRONTO A BACCHETTARE I SUOI OSPITI, È STATO IL FATTO CHE LA CARBONE SI FOSSE RIFIUTATA DI CANTARE UNA CANZONE. E LUI, CHE NON ACCETTA CHE QUALCUNO GLI "ROVINI" LO SHOW, HA INIZIATO A INFILZARLA: “IO E TE AMICI? STRANO NON CI SENTIAMO DA CINQUE ANNI…” - VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

pierluigi diaco bellama 4

Bella Ma', il programma di Pierluigi Diaco in onda dal lunedì al venerdì su Rai2, è una trasmissione a dir poco "magica". Artefice per esempio di metamorfosi in corso d'opera, visto che era iniziata in maniera altisonante come "primo talent di parola che mette a confronto la generazione X con i loro nonni", con tanto di provini durati un'estate intera a fronte di costi esorbitanti, salvo poi - onde risollevare ascolti esangui - trasformarsi in una sorta di epigono di "tv talk che incontra Cattelan".

vira carbone foto di bacco

Ma oltre alle trasfigurazioni, ecco che a Bella Ma' - migliorato nelle performance Auditel - avvengono anche misteriose sparizioni. Alludiamo a quella di Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno Benessere su Rai1 che, dopo anni di onorata carriera giornalistica in tutta discrezione, è balzata agli onori delle cronache per una gaffe pronunciata nel suo programma su "pompe, pomp**i e pompette" che l'ha resa famosa in tutta Italia.

Tornando al programma di Diaco, nella puntata del 7 dicembre scorso la simpatica Vira avrebbe dovuto presenziare come ospite di Bella Ma' assieme a Luana Ravegnini, conduttrice di Check Up su Rai1, per parlare di "Tv della salute". Peccato però che, dalla puntata andata effettivamente in onda il 7 dicembre nel pomeriggio di Rai2, Vira Carbone sia di fatto scomparsa e che i telespettatori in studio abbiano visto soltanto Luana Ravegnini.

pierluigi diaco 3

Eppure Vira Carbone si era effettivamente recata di persona il giorno precedente negli studi Rai per registrare la sua ospitata... allora perché poi, in ultima analisi, è svanita nel nulla dalla puntata trasmessa il giorno successivo?

Il motivo della volatilizzazione di Vira Carbone - secondo racconti che impazzano a Viale Mazzini fin da quel giorno - è dovuto ad accese tensioni innescatesi fra la giornalista e lo stesso Diaco durante la registrazione, tali da indurre la bionda collega - a quanto si dice nei corridoi Rai - a non firmare la liberatoria per la puntata.

vira carbone foto di bacco

Le tensioni sono prima di tutto scaturite dalla scarsa convinzione di Vira Carbone a canticchiare e ballettare una canzoncina tratta dal film Mary Poppins, "Basta un poco di zucchero e la pillola va giù", in duetto con la Ravegnini, dal canto suo più entusiasta di esibirsi. (Ci si domanda peraltro se la scelta di Mary "Poppins" fosse un calembour accidentale o invece perfidamente voluto dagli autori del programma in ricordo della gaffe di cui sopra, ma questa è un'altra storia).

Insomma, chiamata a cantare la canzoncina dell'eroina disneyana, al grido di "Io sono una professionista" la pugnace Vira avrebbe infatti imposto il playback, facendo storcere il naso a Diaco.

bellama pierluigi diaco 9

E, come una madeleine proustiana, l'ex enfant prodige della Tv italiana ha a quel punto riesumato il ricordo del battibecco nato tra lui e la Carbone nel 2019, quando egli l'aveva rimproverata in diretta per aver tenuto il cellulare acceso in Tv.

"Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino" è stata la pillola amara ammannita dal ben poco zuccheroso Diaco alla fine della canzonetta di Mary Poppins. Al che la Carbone: "Tranquillo, l'ho lasciato in camerino in modalità aereo". Per poi sdrammatizzare: "Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici".

vira carbone (2)

Più Grimilde che Mary Poppins, Diaco ha quindi ribattuto velenosamente: "Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni". Con annesso pippozzo su chi si vanta di essere amico di tutti a favore di telecamere, quando invece non è così. I possibili colleghi indiziati di tali millanterie sono parecchi, e molti di loro per giunta si vantano spesso di essere amici dello stesso Pigi quando lo ospitano nei loro programmi. Ma questa è tutta un'altra storia ancora.

E i round del match Diaco-Carbone non erano mica finiti lì. Pare infatti che lui si sia altresì stranito perché, durante le domande alle due ospiti, l'ormai esasperata Vira avrebbe più volte tolto la parola alla Ravegnini. Proprio nel momento in cui si parlava di ricette per creare sintonia con l'ospite durante le dirette televisive, Diaco ha quindi sbottato rivolto alla Carbone: "Non dev'essere per niente facile creare sintonia con te".

bellama pierluigi diaco 5

Altro che Mary Poppins! A quel punto l'atmosfera in studio si è trasformata nel sequel di Apocalypse Now, e fra stracci e pugnali che volavano, Vira Carbone avrebbe infine preso armi e bagagli e lasciato lo studio rifiutandosi di firmare la liberatoria. Morale della favola - ben poco disneyana - la puntata prevista per il 7 dicembre è stata nuovamente girata, questa volta con una sola ospite: Luana Ravegnini.

vira carbone

Se effettivamente tutto ciò è realmente accaduto come raccontano a Viale Mazzini, e le riprese effettuate e poi scartate sono state messe al sicuro, chissà se prima o poi finiranno su Striscia la Notizia. Magari come strenna natalizia con sottofondo musicale di Mary Poppins.

bellama pierluigi diaco 3 bellama pierluigi diaco 1 bellama pierluigi diaco 2