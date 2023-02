VIVA VERDI! I TEATRI LIRICI ITALIANI SI MOBILITANO CON UNA SERIE DI CONCERTI PER CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DELLA CASA-MUSEO DI GIUSEPPE VERDI A SANT’AGATA DI VILLANOVA SULL’ARDA (PIACENZA) - VILLA, TENUTA E MUSEO (VINCOLATI) SONO STATI VALUTATI UNA VENTINA DI MILIONI DI EURO E IL GOVERNO È SUBITO INTERVENUTO PREVEDENDO UNO STANZIAMENTO PER L’ACQUISTO NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO - IL MINISTRO DELLA CULTURA, GENNARO SANGIULIANO, HA ANNUNCIATO CHE…

Estratto dell'articolo di Pierluigi Panza per il “Corriere della Sera”

I teatri lirici italiani si mobilitano per contribuire alla salvaguardia della casa-museo di Giuseppe Verdi. Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda (Piacenza), dove il compositore visse una cinquantina d’anni, è stata chiusa — con l’annesso museo — il 31 ottobre scorso e messa in vendita in seguito a una lunga lite giudiziaria intercorsa tra gli eredi.

Angiolo Carrara Verdi, che dal 2010 era tornato a vivere con la sua famiglia nella villa, aveva spiegato che non potendo più abitare a Sant’Agata non poteva nemmeno più occuparsi del museo, mettendo in «liquidazione la società» di gestione.

Villa, tenuta e museo (vincolati) sono stati valutati una ventina di milioni di euro e il governo è subito intervenuto prevedendo uno stanziamento per l’acquisto nella nuova legge di bilancio. Ieri mattina la prima risposta sulla provenienza dei fondi. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha convocato nella sede del Collegio Romano i sovrintendenti delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane e ha annunciato che le stesse dedicheranno i proventi di una serata per contribuire all’acquisto della casa-museo di Verdi.

Le serate interessate vanno dal 10 febbraio (Teatro Filarmonico di Verona, prova generale dell’ Aida in occasione del centenario della nascita di Franco Zeffirelli) al 15 giugno (prova generale di Macbeth alla Scala, «prima» dello scorso anno) e toccheranno, tra gli altri, il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari, la Fenice di Venezia, l’Opera di Roma e l’Auditorium Santa Cecilia dove, nel corso della stagione estiva, verrà programmata la «Messa da Requiem» di Verdi nella Cavea dell’Auditorium.

A Bologna il «Gala verdiano», diretto da Daniel Oren, inaugurerà il nuovo Teatro Comunale (trasmesso da Rai5). A queste serate si aggiungeranno altri appuntamenti che saranno fissati da alcuni teatri di tradizione

