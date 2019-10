LA VOCE DI TOTO’ CHE AMO' MARILYN – IL MONDO DEL CINEMA PIANGE LA SCOMPARSA DI CARLO CROCCOLO, AVEVA 92 ANNI - HA LAVORATO IN OLTRE CENTO FILM (DI CUI 20 CON TOTO’), A TEATRO E IN TV - È STATO ANCHE DOPPIATORE DI OLIVER HARDY (PRENDENDO IL POSTO DI SORDI). A PARTIRE DAL 1957 HA DATO LA VOCE ANCHE A TOTÒ, UNICO DOPPIATORE AUTORIZZATO DALL'ATTORE – LA STORIA CON MARILYN: "L’HO AMATA MA SONO FUGGITO" - VIDEO

Rita Celi per la Repubblica

"Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo": un breve post su Facebook annuncia la scomparsa dell'attore napoletano. Aveva 92 anni. "Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento" prosegue il breve messaggio. Croccolo ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani, da Totò a Eduardo De Filippo, in oltre cento film. Ha vinto un David di Donatello nel 1989 per la sua interpretazione di 'O re, il film storico di Luigi Magni. È stato anche il padre della sposa in Tre uomini e una gamba (1997) con Aldo, Giovanni e Giacomo. I funerali si terranno a Napoli domenica 13 ottobre alle 16 presso la Chiesa San Ferdinando.

Nella sua lunghissima carriera Croccolo ha lavorato soprattutto nel cinema . A teatro è stato diretto da Giorgio Strehler in La grande magia di Eduardo De Filippo e ha recitato nelle commedie di Garinei e Giovannini Rinaldo in campo nell'edizione del 1987 con Massimo Ranieri e Aggiungi un posto a tavola con Johnny Dorelli nel ruolo del sindaco nell'edizione del 1990.

Ha partecipato anche a sceneggiati televisivi e fiction, tra cui Capri nel ruolo del pescatore Totonno. È stato anche doppiatore prestando la sua voce a Oliver Hardy (prendendo il posto di Alberto Sordi) negli anni 50 e 60, arrivando anche a doppiare entrambi i personaggi di Stanlio e Ollio. A partire dal 1957 ha dato la voce anche a Totò, unico doppiatore autorizzato dall'attore.

Tra i suoi leggendari racconti si ricordano le scottanti rivelazioni fatte una decina di anni fa quando, a 81 anni, rivelò di aver avuto una breve relazione con Marilyn Monroe. "Sì, purtroppo è vero. Marilyn Monroe e io abbiamo avuto una storia d'amore. È durata soltanto tre mesi ma io ero pazzamente innamorato di lei. Solo che stare con lei era un inferno e io, alla fine sono fuggito" aveva detto in un'intervista a Tv Sorrisi e canzoni. "Ho conosciuto Norma (il vero nome di Marilyn era Norma Jean Baker) nel periodo peggiore della sua vita: sarebbe morta circa un anno dopo, nel 1962" ha raccontato ancora l'attore. "L'ho incontrata a una festa a Los Angeles, attraverso Sammy Davis e l'entourage del presidente John Fitzgerald Kennedy. Io me ne stavo in disparte finché non ho visto lei. Abbiamo iniziato a parlare e poi... E' cominciata così, come cominciano tante storie".

Croccolo ha vissuto con la moglie Daniela Cenciotti per oltre 25 anni a Castel Volturno e due anni fa, per i suoi 90 anni, il sindaco del comune del litorale casertano gli ha consegnato le chiavi della città con la dedica "A Carlo Croccolo, per i suoi 90 anni di passione tra teatro e cinema". Un'occasione in cui l'attore ha ricordato la sua lunga carriera: "Li ho pagati a caro prezzo i miei 90 anni di attore. I miei anni dati al cinema e al teatro sono stati di passione sì, ma come Gesù Cristo, perché non ho avuto molti riconoscimenti e quelli che ho avuti, me li hanno fatti pagare tantissimo"

