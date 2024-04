16 apr 2024 17:50

LE VOCI SULLE DROGHE, L’ABORTO, IL PRESUNTO FLIRT CON GALLIANI, LA PACE CON D’URSO E VENIER: SIMONA VENTURA APRE LE VALVOLE A “BELVE” – “IL PRESUNTO USO DI STUPEFACENTI? UNA VOCE MESSA IN GIRO DA PERSONE CHE VOLEVANO FARLA GIRARE. LA VOCE EH, NON LA DROGA! E POI HO CAPITO PERCHÉ…” – “GALLIANI ERA IL MIO CAPO A MEDIASET. UN GIORNO IN UNA SALA TRUCCO, DOVE C’ERA ANCHE LA SUA EX MOGLIE, DANIELA, UNA TRUCCATRICE DISSE: ‘ADRIANO STA CON QUELLA, SIMONA VENTURA’, SBAGLIANDO NOME. DA LÌ…”