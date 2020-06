E VOI, SIETE MAI ENTRATI IN ONLYFANS? – BARBARA COSTA E IL PORNO-SOCIAL DEL MOMENTO: “CHI VUOL VEDERE, PAGA. PER VEDERE CHE? FEMMINE (E MASCHI) NUDE, E FEMMINE FAMOSE, FEMMINE NON FAMOSE, FEMMINE PROSTITUTE, PURE FEMMINE PORNOSTAR” – “PAGARE PER VEDERE CONTENUTI CHE TROVI E VEDI GRATIS SU UN SITO PORNO? SÌ, MIO TIRCHIO ADORATO, È COSÌ, PAGANO, E PARECCHIO, E OGGI SE SEI UN SEX-WORKER E NON HAI IL TUO CANALE SU ONLYFANS, SEI UN DÉMODÉ SFIGATO…” – VIDEO + FOTOGALLERY

Barbara Costa per Dagospia

onlyfans charley atwell

Non esiste oggi porno-social migliore, e chi vuol vedere, paga. Pagare per vedere che? Femmine (e maschi) nude, e femmine famose, femmine non famose, femmine prostitute, pure femmine pornostar. Tu sei mai entrato in OnlyFans? No? Ma forse sì, il fatto è che non lo dici, ti vergogni e fai male, tanto chi lo saprà mai, che paghi per vedere il sesso di chi ti piace. Il lockdown ha visto il trionfo di questo social in cui chiunque può immettere a pagamento immagini e video espliciti, quello che su altri social è proibitissimo.

onlyfans roobi royal

Con l’impossibilità di lavorare col sesso, in questi mesi a frotte si sono riversati su OnlyFans, lo hanno fatto tutti/e, pornostar celebri e meno celebri, ma anche influencer, youtuber, e Nip che con la pornografia non c’entrano nulla. Lo hanno fatto perché i ricavi su OnlyFans sono buoni (per alcuni ottimi) facili e immediati, e le spese nulle. Però l’affollamento da quarantena (+75 per cento delle iscrizioni, 170 mila nuovi utenti al giorno) ha creato problemi di traffico e intoppi di gestione, tanto è vero che leggo su "RollingStone.com" che i "vecchi" profili di OnlyFans sono imbufaliti coi nuovi, e per questi motivi: molti sex-worker reclamano di esser bannati e strane sottrazioni di soldi, e tutti subiscono la concorrenza dei nuovi (con sprezzo chiamati “civili”), li considerano degli abusivi, e peggio. Si teme che, con l’ingresso di gente non-sex, OnlyFans diventi un sito "vanilla", cioè hard all’acqua di rose: che sessualmente si dequalifichi, perda il suo fascino del proibito, e di conseguenza perda clienti, e soldi.

onlyfans skylar taylor

Il lockdown ha fatto riversare su OnlyFans spogliarelliste, attrici porno, escort, dominatrici e feticisti vari: questi ultimi soffrono che su OnlyFans non sia lecito mostrare fisting, lividi, sangue, urina, feci, e sesso in scat (ogni azione sessuale fatta con pipì e escrementi). I quali non sono i servizi più richiesti, però fanno schizzare i guadagni. Guadagni che non posso stimarti perché il costo di ogni abbonamento su OnlyFans è deciso da chi si apre il canale. Pagare per vedere contenuti che trovi e vedi gratis su un sito porno? Sì, mio tirchio adorato, è così, pagano, e parecchio, e oggi se sei un sex-worker e non hai il tuo canale su OnlyFans, sei un démodé sfigato.

onlyfans sophie dee 1

L’afflusso porno su OnlyFans non si fermerà almeno da parte dei performer americani, i quali continuano a stare fermi: i boss del porno (ti dico, gente come i proprietari di Adult Time, MindGeek, Vixen, Kink) hanno sancito un patto: non si torna a pornare fino a che non si avranno segnali concreti da parte dei governi statali e federale di inversione di rotta; fino a che non si avranno test e screening di contrasto al coronavirus affidabili; linee guida serie che ogni studios porno si impegna a rispettare.

onlyfans (1)

Linee che non combaciano con quelle della riapertura delle attività economiche. La situazione è così confusa e disperata che nei bordelli del Nevada si arriva a promettere “ampie modifiche ai servizi”, purché li facciano riaprire, e riattivare ristoranti e bar al loro interno: bordelli con termo-scanner, in cui le ragazze staranno distanziate un metro e mezzo, con guanti e mascherine, e guanti e mascherine anche per i clienti che però entreranno uno alla volta, si scelgono la ragazza, se la portano nel privé, e ragazza con cui potranno parlare, bere, mangiare… e basta!

mustang ranch 1

Niente sesso, niente contatto, men che mai baci e altre effusioni! In Svizzera e nei paesi del Nord Europa dove la prostituzione è legale i bordelli riaprono (in Olanda forse aspettano settembre), anche se a ingresso e a orario limitati, e ti rifanno sc*pare come prima, tranne le orge (l’idea di ridurre le prestazioni al doggy-style e al cow-girl al contrario è stata bocciata). In Nevada invece parlano di “interazioni senza contatto”! Pazzesco ma tutto vero, con tanto di lettera al governatore del Nevada da parte di Lance Gilman, proprietario del "Mustang Ranch", grosso bordello di Reno, e lettera pubblicata sul "Reno Gazette Journal". Poi dici che uno non si abbona a OnlyFans…! Ah, dimenticavo: non è ufficiale, ma gira voce che in conformità alle norme antiCovid, in Europa per i clienti da bordello è previsto il tracciamento: devi lasciare i tuoi dati (veri), e data e orario, ogni volta che vai, entri e paghi per farti una sc*pata…

