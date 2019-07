Alberto Dandolo per www.oggi.it

Clizia Incorvaia ha lasciato Francesco Sarcina, il cantante delle Vibrazioni. Il tira e molla durava da mesi. Ma ora possiamo rivelarvi il vero motivo per cui i due si sono definitivamente lasciati. E questo motivo ha un nome: Riccardo Scamarcio!

SOLO TRE ANNI DI MATRIMONIO – Dopo tre anni di matrimonio e una figlia (Nina), Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e Clizia Incorvaia si sono lasciati. Ad annunciarlo con un post su Instgaram e una foto che li ritrae felici è la stessa influencer: “Quando una grande storia d’amore finisce, tutti si scordano della bellezza! Ma è alla bellezza che vorrei fare omaggio. Grazie, per questo amore immenso che mi hai donato e per questa figlia unica!”, scrive Clizia.

LUI PREFERISCE IL SILENZIO – Clizia Incorvaia continua con il suo laconico addio a Francesco Sarcina: “Mi spiace per esserci preclusi bellezza ulteriore” – prosegue – mi spiace per ciò che potevamo essere e non siamo stati! Francesco ti auguro il meglio. Con affetto, Clizia”. Il cantante invece preferisce il silenzio e si è buttato a capofitto sul lavoro e ha annunciato nuove date live con Le Vibrazioni.

L’HA TRADITO COL SUO MIGLIORE AMICO - La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento. È più di un pettegolezzo, infatti ,la voce che vuole la bella Clizia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio.

