VOLANO MICROFONATE TRA TAYLOR SWIFT E BILLIE EILISH! - LE DUE CANTANTI SI SONO SEMPRE ODIATE SEGRETAMENTE, MA ORA È SCOPPIATA UNA GUERRA SENZA ESCLUSIONI DI COLPI - IL MANAGER DELLA EILISH HA TWITTATO ACCUSANDO LA RIVALE DI "FARE DI TUTTO PER IMPEDIRE AGLI ALTRI ARTISTI DI BRILLARE" - GLI ADDETTI AI LIVORI SOSTENGONO CHE LA SWIFT STIA "ARMANDO" I SUOI FAN CONTRO BILLIE: "OGNI VOLTA CHE TAYLOR SI SENTE INVIDIOSA DEL SUCCESSO DI UN SUO COETANEO, FA DI TUTTO PER ABBATTERE QUELLA PERSONA" - TUTTI GLI SCAZZI TRA LE DUE REGINETTE DEL POP - VIDEO

DAGONEWS

TAYLOR SWIFT - BILLIE EILISH

Un altro giorno, un'altra faida con Taylor Swift. Da settimane si vocifera di tensioni dietro le quinte tra Taylor Swift e Billie Eilish, con i fan più attenti che notano una serie di offese percepite tra le due star. Ora sembra che finalmente abbiamo la prova che la "faida" non è solo immaginaria.

"Gli addetti ai lavori non sono ciechi di fronte al fatto che Taylor stia armando i suoi fan e che Billie sembra essere l'ultima vittima di questa campagna", ha dichiarato in esclusiva al DailyMail.com una fonte vicina alla Eilish, 22 anni.

"Ogni volta che Taylor si sente invidiosa del successo di un suo coetaneo, fa di tutto per assicurarsi che i suoi fan inizino feroci campagne online per abbattere quella persona, senza mai dire loro di smettere. Il tutto con la scusa di essere la fidanzata d'America", ha aggiunto l'insider.

concerto di taylor swift a parigi 6

Le affermazioni esplosive arrivano dopo che Swift, 34 anni, e Eilish hanno entrambe pubblicato nuovi album negli ultimi mesi, scatenando una feroce battaglia per la vetta delle classifiche, con Billie che si dice sia al centro di attacchi sempre più frequenti da parte dei fan di Taylor online.

"The Tortured Poets Department" della Swift ha mantenuto la posizione numero 1 nella classifica degli album di Billboard dalla sua uscita il 19 aprile. Tuttavia, alcuni critici hanno suggerito che la Swift l'ha mantenuta solo in parte rilasciando periodicamente varianti ed edizioni estese per mantenere alti i dati di vendita e di streaming. In totale, Swift ha pubblicato oltre 20 varianti di TTPD.

billie eilish su rolling stone 19

Il fatto che abbia rilasciato due di queste edizioni "speciali" lo stesso giorno in cui Eilish ha pubblicato il suo nuovo album "Hit Me Hard and Soft" il mese scorso è stato percepito da molti come un tentativo di calpestare la concorrenza. La mossa ha persino spinto il manager della Eilish, Danny Rukasin, a condividere nuovamente - e poi cancellare - un tweet in cui accusava la Swift di "rompersi il collo facendo di tutto per impedire agli altri artisti di brillare".

A nulla sono serviti gli ulteriori commenti che Eilish ha fatto il mese scorso, prima definendo "frustranti" le canzoni che sono palesemente rivolte a un individuo (Swift è nota per i suoi numerosi brani di rottura rivolti ai suoi ex, nemici ed ex amici), e poi affermando che gli artisti che si esibiscono in "spettacoli di tre ore" - come l'Eras Tour in corso di Swift - sono "letteralmente psicotici... nessuno lo vuole".

concerto di taylor swift a parigi 5

Da parte sua, fonti vicine alla Eilish suggeriscono che la cantante non vuole una spaccatura pubblica e che ora è vittima di attacchi online ingiustificati da parte dei fan della Swift. "Billie non vuole avere nulla a che fare con una 'faida', non è interessata al dramma e non ha fatto nulla per provocarlo", ha dichiarato un insider. "In un momento in cui Billie sta andando così bene, non c'è motivo di coinvolgerla in alcun tipo di litigio".

Alcuni hanno suggerito che i dissapori tra le due risalgono al gennaio 2022, quando il frontman dei Blur Damon Albarn ha attaccato la Swift in un'intervista al Los Angeles Times, sostenendo che "non scrive le sue canzoni" e paragonandola a Eilish, che a suo dire era una "cantautrice davvero interessante".

In seguito Albarn si è scusato, ma non prima che Swift avesse ribattuto, dicendo che la sua "opinione è completamente falsa e dannosa". La discussione sarebbe potuta finire lì ma, nell'aprile del 2022, Eilish ha fatto una mossa a sorpresa che potrebbe aver fatto arrabbiare la Swift quando ha invitato Albarn a unirsi a lei sul palco durante il suo set da headliner al Coachella.

billie eilish in copertina su rolling stone

Mentre i due si esibivano, un uomo non identificato - che secondo alcuni fan era il fratello di Eilish, Finneas O'Connell - poteva essere sentito nel livestream del concerto dire: "Taylor Swift ci farà causa". Certo, la Swift è nota per le sue lunghe faide e i suoi rancori di lunga data, da Kim Kardashian a Scooter Braun e Karlie Kloss.

E poi c'è la rottura con la sua ex migliore amica, la top model Karlie Kloss. I dettagli esatti del perché la relazione sia crollata non sono mai stati chiariti, ma sembra che la Kloss si sia trasferita dalla casa di New York da 50 milioni di dollari della Swift - dove aveva la sua camera da letto - a un certo punto all'inizio del 2018, e che la Swift abbia anche saltato il matrimonio della Kloss nello stesso anno.

TAYLOR SWIFT ORA HA UNA RIVALE, BILLIE EILISH SI AVVICINA AL PODIO

Estratto dell'articolo di Gino Castaldo per "La Repubblica" - 27 maggio 2024

Lo scontro è all’ultimo sangue — o meglio all’ultimo disco — ammesso che questa parola oggi abbia ancora un significato. A sfidarsi, ai massimi livelli della classifica di Billboard, e quindi del mercato mondiale, sono Taylor Swift e Billie Eilish. Quasi non sembra vero che a contendersi il primo posto della chart siano due personaggi così diversi.

beyonce taylor swift 3

La contrapposizione sembra ideata da una penna acuta e fantasiosa, eppure è così: da una parte Taylor Swift, perfetta, dominante, bella, vincente, inarrestabile nella sua corsa a battere ogni record possibile e immaginabile (ha superato perfino Elvis come settimane di permanenza al numero uno della classifica); dall’altra Billie Eilish, orgogliosamente imperfetta, ambigua, ombrosa, portatrice di autenticità e disagio.

[...] È uno scontro tra titani e che per una volta i titani siano donne è già un segno di una certa rilevanza, almeno questo si può dire con assoluta certezza. Per il resto è puro veleno, le tifoserie si accaniscono, le proiezioni danno un testa a testa e se anche Eilish non debutterà al primo posto, sarà staccata di poco.

billie eilish su rolling stone 14

Ma c’è dell’altro: Eilish pochi giorni fa se n’è uscita denunciando l’attuale pratica di pubblicare molte varianti del proprio disco, nei formati fisici, per gonfiare le vendite. Tradotto vuol dire che se di un nuovo disco esistono in vinile dieci diverse edizioni, con varianti grafiche o quant’altro, questo provocherebbe nei fan l’ingorda necessità di avere tutte e dieci le varianti e il giochino della moltiplicazione dei pani è fatto.

Molti hanno voluto leggere in queste parole un attacco diretto a Swift, che è una specialista di queste pratiche, ma Eilish nega. Ma dietro lo scontro si nasconde una realtà innegabile: l’esasperazione dei numeri che attanaglia il mercato, le nuove tattiche, la spremitura dell’attaccamento dei fan allo scopo di produrre numeri sensazionali che spesso sono comunque alti ma certamente gonfiati da questi nuovi trucchi. [...]

travis kelce taylor swift billie eilish su rolling stone 17 taylor swift grammy 2024 billie eilish su rolling stone 16 taylor swift beve al superbowl taylor swift the eras tour taylor swift harry styles matty healy billie eilish su rolling stone 13 billie eilish met gala 2023 billie eilish billie eilish in swarm 2 billie eilish in swarm 3 BILLIE EILISH billie eilish beyonce taylor swift 1