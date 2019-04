26 apr 2019 15:11

VOLANO TOMI! - MASSIMO DE CARO, CONDANNATO A SETTE ANNI PER FURTO DI LIBRI ANTICHI, S’INCAZZA E SCRIVE UNA LETTERA ALL’ASSOCIAZIONE LIBRAI ANTIQUARI D’ITALIA, DICENDO IN SOSTANZA CHE SONO PEGGIO DI LUI – L’ENTE HA DEFINITO IL DIBATTITO SUL LIBRO DI SERGIO LUZZATTO, CHE RACCONTA LA SUA STORIA DA FALSARIO, UNA “DISCUTIBILE OPERAZIONE MEDIATICA” – TRA CONTI IN SVIZZERA E ACQUISTI IN NERO, I LIBRAI ANTIQUARI NON SEMBRANO ESSERE TANTO MEGLIO…