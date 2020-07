VOLETE CONDURRE UNA TRASMISSIONE DEDICATA AI NONNI? BASTA AVER FATTO UN CALENDARIO PORCINO! - DANDOLO IN SOLLUCCHERO PER “C’E’ TEMPO PER…”, LA TRASMISSIONE DI RA1 CON BEPPE CONVERTINI E ANNA FALCHI: “QUANDO FU ANNUNCIATA PENSAVAMO A UNO SCHERZO, E INVECE SI STA RIVELANDO UNO DEGLI SHOW PIÙ CULT DELL’INTERO PALINSESTO. GIÀ LA SCENOGRAFIA È UNA PROMESSA: DUE FINTI BALCONI CON FINTI FIORI. TALMENTE TRASH DA DIVENTARE CULT, SOPRATTUTTO NELLA MILANO DUOMO SESSUALE” – VIDEO

Alberto Dandolo per Dagospia

Quando la Rai comunicò ufficialmente la messa in onda di un nuovo programma estivo (C'e tempo per...) sulla Rete ammiraglia dedicato ai nonni e condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi... beh.. gli addetti ai "LIVORI" (compreso chi vi scrive) pensò ad uno scherzo del neo direttore Coletta, tanto improbabile e inadatta appariva la coppia di conduttori e lo scopo del nuovo formato televisivo.

E invece questo improbabile esperimento si sta rivelando uno degli show più riusciti e più cult dell'intero palinsesto Rai di questa torrida estate. Già la scenografia è una promessa di una rappresentazione ultra cafonal ai massimi livelli! Due finti balconi con finti fiori in cui i conduttori annunciano ospiti e tema della puntata. Talmente trash da diventare cult, soprattutto nella Milano duomo-sessuale! Si mormora che molti "gays" che contano stiano replicando nelle loro private magioni balconcini e fiorellini in onore della coppia Convertini - Falchi.

Anna Falchi e Beppe Convertini sono la coppia più assurda e ben riuscita degli ultimi anni. Lei simpatica, spontanea, casareccia, sganciata dalla realtà e dagli inutili convenevoli formali delle conduttrici "bene". Con le sue battute da romagnola impertinente fa eccitare i vecchietti ospiti del programma, regalando loro gioie inaspettate e segretamente porcine.

Notevolmente migliorato in quanto a spontaneità e professionalità Beppe Convertini : sempre meno sorrisi di circostanza e più autenticità. Memorabili alcune interviste. Prima tra tutte quella ultra cafonal con una Mariagiovanna Elmi 'per-vestita" da Pocahontas a quella con un nonnetto romagnolo in erezione per i complimenti ricevuti dalla Falchi. Intensa e inaspettatamente emotiva invece la chiacchierata in studio con Edoardo Vianello che ha raccontato in esclusiva della perdita prematura ed improvvisa della sua unica figlia.

