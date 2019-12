VOLETE IMPARARE A USARE INSTAGRAM? SEGUITE I CONSIGLI DI MIRKO SCARCELLA – “LA BIBBIA” DEL GOLDEN BOY DEL WEB ITALIANO, CHE HA LANCIATO GIANLUCA VACCHI: “PASSIAMO PIÙ TEMPO SU INSTAGRAM CHE DAVANTI ALLA TV. È IL LUOGO DOVE COMUNICARE, MA BISOGNA IMPARARE A FARLO” - “FACEVO IL COMMESSO DA ZARA, MI MISI IN ASPETTATIVA E PASSAVO LE MATTINE A SMANETTARE CON IL PC. ORA LA MIA SOCIETÀ...” – VIDEO

MIRKO SCARCELLA E LA COMUNICAZIONE POLITICA

Eugenio Spagnuolo per “Business Insider Italia”

mirko scarcella 4

Mirko Scarcella, 32 anni, milanese, è diventato famoso quando il mondo ha scoperto che dietro le prodezze su Instagram dell’imprenditore ballerino Gianluca Vacchi e di altre star seguite da milioni di follower c’era il suo zampino. Da qui l’idea di scriverci un libro, La bibbia, successo, fama, soldi dove spiega i segreti per diventare una star dei social e dove appare in copertina ritratto dal grande David Lachapelle. “Sono il primo uomo italiano a cui fa il ritratto”, gongola. E a proposito di Instagram…

LA BIBBIA DI MIRKO SCARCELLA

Scarcella, questo è il suo secondo libro sull’argomento social e successo. E libri vanno letti per intero, è vero. Ma ci dia un assaggio: come si fabbrica una star di Instagram?

Aiutandola a mostrarsi per com’è, nella sua autenticità. Niente lussi, niente finzioni: non vanno più di moda. Poi ci vuole un video virale. Guardi i video che funzionano e li ricrei a tuo modo. Se ha avuto successo con altri vuol dire che può funzionare anche per te.

Solo spontaneità? Possibile? Non servirà anche una strategia, qualche dettaglio che non appare a noi comuni mortali?

mirko scarcella e gianluca vacchi

L’approccio giusto non è ‘apro un profilo e ci metto qualche foto’, ma ‘sto creando un’azienda’. Servono contenuti di qualità e molta cura. Bastano due secondi in più in un video a determinarne il successo o l’insuccesso. Bisogna esaminare tutti i dettagli.

Mirko Scarcella e Cristiano Ronaldo

C’è chi si rivolge a professionisti come Lei. Ma per far cosa?

Società come la mia o altre simili si occupano di tutto: creazione di contenuti personalizzati, scelta degli orari in cui pubblicare, scelta degli hashtag, sponsorizzazioni vip: facciamo in modo che alcuni account famosi ti notino e ti seguano e questo vale molto. E soprattutto operiamo scrupolosamente nella prima mezz’ora di pubblicazione di un post: è quello il tempo in cui si può agire. Dopo si rischia di finire nel dimenticatoio. È la dura legge di Instagram.

Come si guadagna una volta diventati famosi?

mirko scarcella 7

Pubblicità dei brand perlopiù. Ma non arriva subito. E anche se arriva, all’inizio bisogna dire molti no per non affiancare la propria immagine a prodotti di basso livello. Vale soprattutto per gli aspiranti influencer: i talent scout dei grandi marchi girano sui social alla ricerca di storie e personaggi. E prendono nota di tutto anche delle aziende a cui uno ha scelto di associarsi. Per questo non bisogna svendersi.

Quanto costa rivolgersi a un professionista come lei?

mirko scarcella 3

Costiamo tra 15 e 20 mila dollari al mese. Una bella cifra, lo so. Ma alla mia società si rivolgono personaggi famosi e anche aziende.

Qualche nome puoi farlo? Un paio sono noti…

MIRKO SCARCELLA 5

Preferisco evitare. Chi si rivolge a professionisti come me non è detto voglia farlo sapere in giro. Per esempio, ci sono molti personaggi che hanno una grande popolarità e che su Instagram invece non sono riusciti a sfondare perché sul web vigono altre leggi. E ci tengono alla riservatezza.

Nel libro asserisce che anche un medico o un avvocato dovrebbero imparare a usare Instagram. Perché?

will smith e la colonscopia su instagram 4

Non c’è una professione al momento che non possa giovarsene. Oggi passiamo più tempo su Instagram che davanti alla tv. È il luogo dove comunicare. Ma bisogna imparare a farlo: se vedo il mio medico fare le ore piccole prima di un intervento, perdo la fiducia. Dunque attenti.

Cos’è Instagram in una battuta?

Dal punto di vista macro, è un grande editore: ti permette di aprire il tuo “giornale”. Dal punto di vista micro è un’agenzia di collocamento. Tutti sperano di guadagnarci qualcosa.

mirko scarcella

E ci riescono?

Alcuni sì: pensi al ritrattista che ha pubblicato un ritratto di Will Smith e questi l’ha ripubblicato sulla sua pagina, rendendolo famoso. Come avrebbe potuto riuscirci in altro modo? Ecco perché Instagram è anche ciò che resta del sogno americano.

Insomma Instagram è un editore, un’agenzia di collocamento, la nuova forma del sogno americano. Altro?

matteo salvini su tiktok 1

Sì. Instagram is the new Google. Se oggi voglio vedere un posto dove andare in vacanza o l’auto che voglio comprarmi, vado prima su Instagram. È più aggiornato perché l’algoritmo funziona diversamente. Il che non significa che Google sia morto, intendiamoci.

instagram reels 2

Però ora c’è TikTok. Instagram se lo mangerà come ha fatto con Snapchat o i cinesi gli resisteranno?

Instagram ha ucciso Snapchat creando le stories. Ma non è detto che con Reels, la funzione simil TikTok, che per ora si vede solo in Brasile, il giochetto le riesca di nuovo: TikTok è facile e immediato da usare, questo è il suo asso nella manica. Inoltre molte star sono già su TikTok che si esibiscono e sembrano divertirsi. È difficile che tornino tutti sui propri passi.

snap snapchat in borsa

Ma i like sui Instagram torneranno o meno?

Secondo me sì: mi sa di un test. Credo che torneranno. I like stimolano l’ego e la creatività. Siamo tutti malati di like: dall’uomo della strada alla superstar, tutti li contano e leggono i commenti.

MIRKO SCARCELLA

Veniamo a lei. La sua storia è nota. Ragazzo della ridente periferia milanese, si fa assumere da Zara come commesso, poi ad un tratto scopre che c’è vita sui social e molla tutto. È così?

Sì, facevo il commesso da Zara, mi misi in aspettativa e passavo le mattine a casa di un amico a smanettare col pc. Fu così che compresi che il web aveva una velocità incredibile. Tutto online poteva essere detto e fatto in breve, senza burocrazia né grandi investimenti. Lì ho capito il potere dell’e-commerce e ho iniziato a lavorarci.

Poi è arrivato Instagram

spotify 2

Appena è nato mi ci sono buttato. Con la mia società del resto vado dietro ai fenomeni. Oggi per esempio lavoriamo molto anche con TikTok e Spotify.

Addirittura Spotify?

Sì, oggi creare la playlist giusta e farsi notare vale più di quanto uno creda.

instagram toglie i like 2

Vive e opera da Miami. Come mai?

È più facile avendo a che fare con una clientela internazionale. Faccio tutto via smartphone. Niente ufficio. I miei collaboratori sono sparsi per il mondo.

A proposito quante persone collaborano con lei?

MIRKO SCARCELLA 7

Dipende dal momento e dal progetto: 10, 20, ma anche 50 per volta. A seconda del progetto.

E se un giovane volesse proporsi? Che fa, manda il curriculum?

No, semplicemente mi mostra il suo Instagram. Lo valuto per la sua creatività. Se è bravo, lo prendo subito.

gianluca vacchi si tuffa in piscina con la bici 1

Veniamo al libro. Costa 47 euro. Non sarà un po’ troppo?

Macché, è pieno di cose utili. Ci ho messo tutto quello so. Non volevo fare la solita guida. E questa è anche la ragione per cui ho deciso di chiamarlo “La bibbia”. Lo leggi e capisci come funziona Instagram e i social che vanno oggi. C’è tanta roba. Forse lo traduco anche in cinese. E poi oggi che siamo sommersi dalle informazioni, se spendi tanto per un libro sarai più portato a leggerlo perché gli dai tu stesso valore. E non lo lasci sul comodino in attesa di tempi migliori.

"LA BIBBIA" - PREFAZIONE DI FLOYD MAYWEATHER

Quanti di voi hanno un sogno?

Il mondo è cambiato tanto, negli ultimi anni.

floyd mayweather 7

Grazie ad Instagram si può diventare milionari e questo libro vi spiega come.

Io stesso con l’uso di Instagram e grazie al mio cervello ho creato molte aziende.

Basta avere un’idea e saperla comunicare.

Si può anche diventare delle star con Instagram senza dover ringraziare nessuno, solo grazie alle tue qualità.

Io arrivo dalla strada, mi sono fatto da solo, ho fatto sacrifici, per arrivare ai massimi livelli nel mio lavoro.

Dovete farlo anche voi, ognuno di noi ha una missione, pensate ad arrivare al successo fatelo per voi stessi.

FLOYD MAYWEATHER

Non mollate è ora di vincere!

Questo manuale del mio amico Mirko vi insegna a creare la vostra popolarità con i parametri Instagram, a diventare noti, a far diventare nota la vostra azienda e a vendere prodotti grazie al web.

La vita è combattere per arrivare al risultato.

Io l’ho sempre fatto e continuo a farlo.

Impegnatevi e fate diventare i vostri sogni Realtà.

Diventare un idolo, come lo sono io per milioni di persone è una grande soddisfazione, vi auguro di raggiungere i vostri risultati e ricordati che la vita è solo una.

Ora è il vostro turno.

FLOYD MAYWEATHER Mirko Scarcella

MIRKO SCARCELLA 2 MIRKO SCARCELLA instagram toglie i like 3 gianluca vacchi si tuffa in piscina con la bici 3 MIRKO SCARCELLA 6