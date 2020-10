12 ott 2020 20:20

VOLETE SAPERE QUANTO SI METTE IN SACCOCCIA ELISABETTA GREGORACI PER PARTECIPARE AL “GRANDE FRATELLO VIP”? PER TIRARSELA CON L’”AMICO SPECIALE” PIERPAOLO PRETELLI L’EX SIGNORA BRIATORE PRENDE UN CACHET CHE DOVREBBE VIAGGIARE SUI 20MILA EURO A SETTIMANA – NON SOLO: COME TUTTI I CONCORRENTI ELIMINATI, ELISABETTA PER ANDARE IN STUDIO GUADAGNERÀ…