VOLETE VEDERE UNA TELENOVELA? ABBANDONATE LA TV E ANDATE SU INSTAGRAM: A CREARE IL RACCONTO A PUNTATE DEL SECONDO ATTO DEL LORO MATRIMONIO CI HANNO PENSATO BELEN E STEFANO DE MARTINO CON FOTO E VIDEO DALLA LORO VACANZA IN MAROCCO – ALDO GRASSO: ''TUTTO RICORDA I VECCHI FOTOROMANZI CON L’AGGIUNTA DELLA PASSIONE SPONSORIZZATA DA QUALCHE BRAND DI MODA, MA LE IMMAGINI CI DICONO CHE…'' (VIDEO)

BELEN E STEFANO: LEI E' INCINTA?

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Forse sarà interessante seguire i dialoghi sulla scrittura televisiva tra Maria De Filippi e Raffaella Carrà, ma intanto il «nuovo che avanza» si gioca altrove. In questi giorni, il programma più interessante va in onda su Instagram e racconta la nuova storia d' amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino.

È vero che il concept, la sceneggiatura e il tipo di inquadrature ricordano molto i vecchi fotoromanzi, è vero che questo sfoggio di passione è sponsorizzato da un brand di moda, ma i video che con regolare scansione appaiono su Instagram ci indicano che le storie «pettinate» di «Uomini e donne» o di «Carramba che sorpresa!» stanno ormai germinando altrove e trovano terreno fertile sui social media.

Da quando sono volati in Marocco con il piccolo Santiago per le vacanze di Pasqua, il ballerino e la showgirl stanno costruendo un racconto a puntate (con anteprima italiana): l' ufficializzazione del loro ritrovato amore, una mano di Stefano sulla pancia di Belén, le dediche d' amore, il bacio appassionato, tra atmosfere incantate e scambio di tenerezze. Belén scrive: «Amore, quando ti diranno che ti ho dimenticato, e anche se fossi io a dirtelo, quando lo dirò, non credermi».

A stretto giro, la risposta di Stefano, a commento della stessa foto condivisa dalla showgirl: «Quando dico Lei, tutti sanno che parlo di te». I dialoghi lasciano a desiderare, forse con l' aiuto di qualche autore potrebbero migliorare, ma è molto probabile che il «popolo dei like» ami questo cocktail di luoghi comuni, questo grado zero della scrittura, questo sfoggio di passione a buon mercato (ma ci sono anche i complimenti di Mara Venier e Federica Panicucci).

Non c' è musica di sottofondo, potrebbe distrarre o far apparire il tutto come costruito. Né etica, né estetica: contano solo i numeri. Che poi è la lezione di Raffaella o di Maria, ridotta qui alla sua essenza di codice dell' opinione pubblica.

