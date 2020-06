24 giu 2020 17:10

VOLO VIA - LUI L'AVEVA ''PREANNUNCIATO'': FABIO VOLO E LA MOGLIE SONO IN CRISI, E ORA SU ''CHI'' APPAIONO LE FOTO DI JOHANNA MAGGY, ISTRUTTRICE DI PILATES ISLANDESE CON CUI STAVA DAL 2013 E HA DUE FIGLI, INSIEME A UN ALTRO - “SE UN’ALTRA RAGAZZA RUBA IL TUO UOMO, LA MIGLIORE VENDETTA È LASCIARGLIELO. I VERI UOMINI NON POSSONO ESSERE RUBATI” SCRIVEVA LEI ALLA FINE DEL 2019. POI L'INTERVISTA-CONFESSIONE DI LUI A SELVAGGIA LUCARELLI