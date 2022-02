2 feb 2022 20:40

LA VOLPE E L'UVA – IL VELENOSISSIMO ARTICOLO DI "CHI" (BY SIGNORINI) CHE METTE A CONFRONTO I CAMPER-CAMERINI DI SONIA BRUGANELLI E ADRIANA VOLPE – UN MEZZO SUPER-MODERNO, PIENO DI GIOIELLI E ABITI OUTFIT PER LA MOGLIE DI BONOLIS, SEMPRE CIRCONDATA DA UNO STUOLO DI ASSISTENTI, TRUCCATORI E STYLIST, E UN SOBRIO CATORCIO "MINIMALE", CON MOBILI IN RADICA, PER LA VOLPE – IN STUDIO LE DUE SI PUNZECCHIANO: ADRIANA STRIZZA L’OCCHIO AL PUBBLICO PER FAR CAPIRE CHI È QUELLA VICINA AL “POPOLO”. E LA BRUGANELLI LA PERCULA: “ME LO SONO PORTATO DA CASA. È MIO” (CIOÈ, L'HA PAGATO IL MARITO...) - VIDEO