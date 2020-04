28 apr 2020 19:05

LA VOLPE ARRIVA ALL’UVA – DOPO IL “GF VIP” ADRIANA VOLPE SBARCA SU TV8 PER CONDURRE IL PROGRAMMA DEL MATTINO INSIEME AD ALESSIO VIOLA: SI TRATTERÀ DI UN NUOVO CONTENITORE DI INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO CHE ANDRÀ IN ONDA IN DIRETTA SUL CANALE CHE LANCIA PER LA PRIMA VOLTA UNA NUOVA PRODUZIONE ORIGINALE – E LA VOLPE ESULTA: “SONO ENTUSIASTA PER…”