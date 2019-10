VUOTO DARIA: LA BIGNARDI RIPARTE CON UN UMILIANTE 1,3% NONOSTANTE LITTIZZETTO E BEPPE SALA - LA HUNZIKER COMMISSARIATA DALLA DE FILIPPI, E ''AMICI CELEBRITIES'' RISALE AL 18,5%, ANCHE GRAZIE A RAI1 CHE SI È SPENTA CON GIUSEPPI CONTE (7%). NE BENEFICIANO PURE ROCCO SCHIAVONE (11,6%) E LA SCIARELLI (10,1%) - MARIO GIORDANO (6,1%) - ''EXTRAVERGINE'' ALLO 0,03% (7MILA SPETTATORI) - SPADORCIA (3,9%), PALOMBA (5,8-5,4%), GRUBER (7,4%) - VESPA POST-GIORGINO (7,1%) - BATTUTE? (5,8%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 Speciale Tg1 ha conquistato 1.571.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Safe House ha catturato l’attenzione di 1.308.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.047.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.140.000 spettatori con il 6.1% di share.

Su La7 Atlantide ha registrato 588.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su TV8 2012 ha segnato il 2.5% con 471.000 spettatori mentre sul Nove L’Assedio ha catturato l’attenzione di 281.000 spettatori con l’1.3% (L’Assedio Finale 178.000 – 1.4%); lo stesso programma ha registrato su Real Time lo 0.78% con 167.527 spettatori. Su Rai Movie SoutPaw – L’ultima sfida sigla il 2% con 460.000 spettatori. Su FoxLife Extravergine piace a 7.202 spettatori con lo 0.03% di share.

Access Prime Time

Guess my Age 2.6%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.206.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.651.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 987.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.054.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Storie Minime ha appassionato 1.360.000 spettatori pari al 5.6% e Un Posto al Sole 1.820.000 (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.400.000 individui all’ascolto (5.8%) nella prima parte e 1.390.000 (5.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.843.000 spettatori (7.4%). Su TV8 Guess my Age piace a 647.000 spettatori con il 2.6% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 399.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale

Caduta Libera sfiora il 21%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.966.000 spettatori (20.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.603.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.395.000 spettatori con il 17.7% di share e Caduta Libera 3.822.000 con il 20.9% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 531.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 1.098.000 (5.1%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 2.7% con 425.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 529.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Blob segna 946.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.2% con 892.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 206.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 384.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

Agorà 8.7%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 863.000 telespettatori con il 16.9% di share; Storie Italiane ottiene 824.000 spettatori con il 17.4% di share nella prima parte. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 780.000 spettatori (14.6%) nella prima parte e 672.000 (14.1%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Italia è visto da 148.000 spettatori (3.1%). Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 137.000 spettatori pari al 2.3% e Bones piace a 125.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Agorà convince 451.000 spettatori pari all’8.7% di share; Rai Parlamento Spaziolibero si porta al 7% con 345.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 135.000 spettatori con share del 2.8%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 172.000 spettatori con il 3.9% nelle News e 274.000 (4.8%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 267.000 spettatori pari al 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

I Funerali di Stato al 13.8%

Su Rai1 i Funerali solenni di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta ha raccolto 1.085.000 spettatori con il 13.8%; la seconda parte di Storie Italiane è stata vista da 1.152.000 spettatori (11.8%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.335.000 telespettatori con il 16.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 429.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 877.000 (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 Bones piace a 237.000 spettatori (3.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 419.000 spettatori (7%), Quante Storie si porta al 6.3% con 762.000 spettatori e Passato e Presente al 4.4% con 602.000 spettatori nella seconda. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 130.000 spettatori con il 2.1% di share nella prima puntata e 216.000 (2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a .000 spettatori (%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 463.000 spettatori con share del 7.9% nella prima parte, e 599.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Vieni da Me 11.7%

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.503.000 spettatori (11.7% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.451.000 spettatori (13.8%). La Vita in Diretta informa 1.361.000 spettatori con il 13.8% (presentazione 1.097.000 – 12%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.544.000 spettatori (18%), Una Vita ha convinto 2.622.000 spettatori con il 19.3% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.6% con 2.919.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 25.4% con 2.642.000 spettatori).

Il Segreto sigla il 23.9% con 2.246.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 18.5% con 1.706.000 spettatori nella prima parte, al 17.7% con 1.818.000 spettatori nella seconda e al 15.5% con 1.859.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 520.000 spettatori (4.3%) e Squadra Speciale Cobra 11 339.000 (3.7%) nel primo episodio e 374.000 (4%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.054.000 spettatori (7.5%) nel primo episodio, 1.060.000 (7.7%) nel secondo e 918.000 (7%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 568.000 spettatori (4.9%), E alla Fine arriva Mamma 249.000 (2.7%). Su Rai3 il Question Time di Rai Parlamento ha fatto compagnia a 387.000 spettatori (3.3%) e Geo a 995.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 899.000 spettatori con il 6.9%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 429.000 spettatori con il 3.9%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a 80.000 spettatori (0.8%).

Seconda Serata

Battute? al 5.8%

Su Rai1 Porta a Porta convince 471.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Canale 5 il Tg5 Notte ha totalizzato una media di 460.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4%. Su Rai2 Battute? segna 853.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 6.6% con 524.000 spettatori. Su Italia1 Cambio Vita viene visto da una media di 414.000 ascoltatori con il 5.7% di share. Su Rete4 L’Uomo in più ha segnato il 2.8% con 135.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.842.000 (20.3%)

Ore 20.00 5.048.000 (22.3%)

TG2

Ore 13.00 1.889.000 (14.7%)

Ore 20.30 1.480.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.466.000 (11%)

Ore 19.00 1.740.000 (10.5%)

TG5

Ore 13.00 2.724.000 (21%)

Ore 20.00 4.465.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.366.000 (12.6%)

Ore 18.30 620.000 (5%)

TG4

Ore 12.00 313.000 (3.6%)

Ore 18.55 700.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 588.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.274.000 (5.6%)