Da ''New York Post''

Il nuovo singolo di Cardi B, "WAP", con la rapper Megan Thee Stallion, ha fatto furore sui social media per i testi espliciti e di glorificazione del sesso, che si concentrano esclusivamente sulla soddisfazione delle donne in camera da letto. (Il titolo è sia un acronimo per "Wet Ass Pussy", fica dannatamente bagnata, e un'onomatopea per un certo suono prodotto durante alcune forme di rapporto).

Tuttavia, alcuni critici hanno espresso confusione per il tema principale della canzone della rapper 27enne, vale a dire la glorificazione della lubrificazione.

"La mia unica vera preoccupazione è che le donne coinvolte - che apparentemente hanno bisogno di 'secchio e straccio' - ottengano le cure mediche di cui hanno bisogno", ha scritto su Twitter il commentatore conservatore Ben Shapiro, 36 anni. "Diagnosi del medico di mia moglie: vaginosi batterica, candidosi o trichomonis" - tutte infezioni della vagina.

Il tweet è stato ritwittato migliaia di volte, ma non per sostenere la tesi, quanto per sfottere il povero Shapiro, che si sarebbe dato il classico martello sulle palle: ''Mia moglie non si bagna mai'' non è certo un merito, Ben'', ha scherzato la giornalista Beth Lynch.

L'ottuso approccio di Shapiro all'anatomia femminile lo ha reso oggetto di scherno da parte degli utenti di Twitter. Ma le reazioni più forti sono arrivate da veri medici che hanno corretto la scarsa comprensione di Shapiro di ciò che le donne si ritrovano tra le gambe.

"Secondo la mia opinione medica, è normale - anche importante - che le donne abbiano una WAP", ha detto il dott. Daniel Grossman. Il ginecologo e ricercatore di salute pubblica presso l'Università della California di San Francisco: "La lubrificazione vaginale è comune e l'esperienza dell'orgasmo dipende dall'individuo. Non dovremmo far vengognare le donne che hanno una WAP".

La dottoressa Lauren Streicher, direttrice medica del Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopausa, ha detto a Vulture: “Certamente, come ginecologa, la lubrificazione vaginale è una cosa buona e salutare. Significa che il tuo corpo sta rispondendo nel modo in cui dovrebbe rispondere. "

“Vedo così tante donne che sono state criticate dal loro partner perché sono troppo bagnate. È medicalmente scorretto, esasperante, straziante e dannoso ", ha detto su Twitter la dottoressa Jen Gunter, autrice di" The Vagina Bible ". Ha aggiunto: "Grazie @iamcardib e @theestallion per quella celebrazione della vagina! Vorrei poter distribuire queste prescrizioni #WAP. "

CARDI B, LA NUOVA MILLION DOLLAR BABY DEL RAP RITMO, SILICONE E UNGHIE ROSA SHOCKING

Luca Dondoni per ''la Stampa''

«Da quando ho iniziato a usare i ragazzi, mi sento molto meglio con me stessa. Mi sento così dannatamente potente». È con dichiarazioni come questa che Cardi B. (Vero nome Belcalis Marlenis Almánzar, 27 anni, origini caraibiche, cresciuta nel South Bronx newyorchese) si è fatta largo nel mondo del rap e ha cercato di togliersi di dosso lo sguardo «upnose» delle femministe americane che la guardavano con sospetto.

Proprio in questi giorni sempre le associazioni hanno preso di mira ancora una volta la star che nelle sue canzoni usa la parola «pussy» talmente tanto da risultare «rivoltante».

«Ho un ottimo rapporto con la mia vagina - è stata la risposta sprezzante della rapper, che ha postato il video di replica alle critiche sul suo profilo Instagram - e se alle benpensanti non sta bene allora vadano allo specchio e imparino a riconoscere e a usare bene ciò che hanno in mezzo alle gambe». Sic.

Rapper da milioni di clic, autodenunciatasi attivista della gang dei Bloods, anche se parecchi blogger americani giurano che sia falso, Cardi B. è un autentico fenomeno a cui si rifanno tante fan, di colore e non solo; inseguita dai giornali di gossip ma amata anche dalle riviste patinate che le dedicano decine di copertine e ritratti dai toni adoranti: nel 2019 Cardi B. è diventata la prima rapper femminile negli Stati Uniti ad apparire sulla copertina di Vogue. Fotografata da Annie Leibovitz con indosso un abito Michael Kors rosso e bianco con le immancabili Jimmy Choo rosse mentre tiene in braccio la figlioletta avuta dal rapper dei Migos, Offset, che ha chiamato Kulture.

A voler bene vedere questa ennesima «hourglass babe» è stata capace di buttare giù dal trono del rap al femminile Nicki Minaj e a furia di premi, riconoscimenti, ospitate, interviste e/o dichiarazioni a luci rosse si è costruita un regno da milioni di dollari. Certo, sono lontani i tempi i cui si esibiva come stripper in locali per adulti, aveva 19 anni e doveva «scappare dalla povertà» o «raccogliere soldi per pagarsi gli studi»; dichiaratasi «orgogliosamente cristiana», Cardi B. ha sempre detto che è stato proprio Dio a «mostrarle la via degli strip club». La verità è che, non ancora ventenne e con parecchi soldi in tasca, la ragazza più che al college è subito corsa a riempirsi di silicone il seno e il sedere così da poter assomigliare sempre di più a Nicki Minaj o a Kim Kardashian diventata il mito di milioni di latino americane.

Se poi a chi legge è venuta un po' di curiosità e voglia sapere quali sono le hit di Cardi B. eccone quattro: Red Barz , Bodak Yellow , Girls like you o la più recente Wap in coppia con Megan Thee Stallion.

Pezzi memorabili? Assolutamente no. Provocazioni in rima? Assolutamente sì. Tuttavia è proprio sulla qualità del rap contemporaneo e sulla distanza dalla qualità con ciò che si ascoltava ai tempi dell' Old School che si gioca la partita del rap dei prossimi anni. Cardi B. è distante anni luce da Missy Elliott o da Queen Latifah, che sono state e ancora sono le vere regine del rap al femminile. Una distanza che non si colma con le provocazioni.

CARDI B PARLA DI ONLYFANS, DEL VIDEO DI WAP E DELLE POLEMICHE: "LA GENTE CONTINUA A PARLARE E I NUMERI CONTINUANO A SALIRE"

Alberto Graziola per www.soundsblog.it

"Tutto è completamente cambiato a causa della pandemia. Sai, ero costantemente in viaggio, ora sono per lo più a casa con il mio bambino. Tutto quello che avevo programmato per quest'anno deve essere riprogrammato, Dio sa quando. Quindi è semplicemente pazzesco, molto"

Queste le iniziali parole di Cardi B rilasciate in un'intervista per il sito Vice, a pochi giorni dalla pubblicazione del suo nuovo singolo WAP, già record di visualizzazioni (e polemiche).

La rapper recentemente ha raccontato di aver aperto anche un suo personale OnlyFans. Per lei rappresenta uno spazio sicuro dove poter interagire con il suo pubblico:

Ho creato un OnlyFans perché le persone sono più bloccate a casa, ma anche perché volevo essere su un'app in cui posso parlare solo e specificamente con i miei fan. Ci sono alcune volte - molte volte, in realtà - in cui voglio solo parlare con i miei fan, sai, la mia gente. Non voglio andare in diretta su Instagram o dire le mie opinioni sui social media perché la gente le stravolge e le fa girare. Ci sono cose che voglio che solo i miei fan vedano, sai? Voglio essere più aperto sulle mie insicurezze, su ciò che mi rende felice e ciò che mi rende triste. Voglio essere estremamente trasparente. E non sto nemmeno parlando del mio corpo, sai, solo della mia vita. Sento che non tutti meritano di vederlo

Quando è stata lanciata nel 2016, l'app per abbonamento era legata a contenuti per adulti, che potevano utilizzare il suo sistema pay per view per vendere clip e immagini. Ma, sebbene abbia solo quattro anni, OnlyFans sta già attraversando una sorta di rinascita. A maggio di quest'anno, il CEO di OnlyFans Tim Stokely ha dichiarato a BuzzFeed News che arrivavano mediamente 200.000 nuovi utenti e 8.000 nuovi creatori di contenuti ogni singolo giorno. Tuttavia, non tutti questi nuovi creatori di contenuti vendono scene di nud0. Alcuni, come Cardi, stanno usando la piattaforma per curare uno spazio più selettivo e più sicuro da aprire.

"Mi sento come se le persone lo usassero in un modo diverso ora, come il modo in cui lo sto usando. Ma qualunque sia il modo in cui le persone usano OnlyFans, non ho alcun problema, sai cosa sto intendo. Ad esempio, se stai facendo soldi e stai mantenendo la tua famiglia con qualsiasi mezzo ... non mi interessa. Ad esempio, questa è una tua prerogativa, non ti giudico. Non mi importa. "

Cardi B racconta le riprese del video per WAP e risponde alle polemiche

Uno dei primi video musicali girati durante l'emergenza coronavirus è proprio WAP.

"Una delle parti più spaventose è stata la scena del serpente", rivela. "Ero nuda e uno di loro mi ha fatto la pipì addosso.". Poi ha raccontato: "Era un po 'strano girare il video nell'era della coronavirus. Ad esempio, abbiamo dovuto spendere $ 100.000 solo per i test. Tutti durante le riprese dovevano essere sottoposti a test per il coronavirus. Avevamo una tigre e un leopardo lì, ma non abbiamo filmato con loro lì dentro per motivi di sicurezza e a causa della pandemia. Abbiamo unito quelle scene insieme ".

In merito alle polemiche nate intorno al testo della canzone e allo stesso video ufficiale rilasciato, la rapper commenta:

"Sono stato davvero sorpresa dal questa reazione, onestamente. Sapevo che avrebbe avuto un grande impatto, credo, grazie a me e Megan. Ma non sapevo che sarebbe stato così controverso. Non mi sarei mai aspettato che, sai, conservatori e repubblicani parlassero della canzone. Non pensavo che la canzone fosse così volgare come si diceva, sai? Mi sono così abituata. Sono così strana che non pensavo sarebbe stato un grosso problema. Non pensavo che la gente avrebbe pensato che fosse così fuori dal mondo ... Non mi fa arrabbiare. Mi rende felice. Continuano a parlare e i numeri continuano a salire. Alla fine della giornata, qualunque cosa stiano dicendo, i numeri parlano da soli ".

