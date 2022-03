WE WILL ROCK YOU - L’ACADEMY CONDANNA PUBBLICAMENTE LO SCHIAFFO DI WILL SMITH AGLI OSCAR: “NON PERDONIAMO LA VIOLENZA IN NESSUNA FORMA”. APERTA UN’INDAGINE SULL’ACCADUTO - L'ATTORE SI SCUSA: SONO IMBARAZZATO, NON C'È POSTO PER LA VIOLENZA IN UN MONDO DI AMORE" - IL “NEW YORK TIMES” PARLA DI “GESTO APPARENTEMENTE FUORI COPIONE”. SI RIFERISCE AL COPIONE DELLA SERATA OPPURE LO SCAZZO ERA SCRITTO MA È FINITO MALE? L’ATTORE, DOPO IL CEFFONE, SCENDE LE SCALE E SGHIGNAZZA. ERA PER LA SODDISFAZIONE DEL PUGILE VINCITORE OPPURE ERA TUTTO SCRITTO?

1 - LO SCHIAFFO DI WILL SMITH ERA PREPARATO?

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

L'Academy che assegna i Premi Oscar ha condannato pubblicamente lo schiaffo che, l'altra notte, Will Smith ha rifilato al presentatore Chris Rock durante la cerimonia.

«L'Academy non perdona la violenza in nessuna forma», hanno scritto su Twitter. A scatenare le ire di Will Smith (poi premiato con l'Oscar per migliore attore) è stata un'infelice battuta di Rock sul taglio dei capelli della moglie, Jada Pinkett Smith, che soffre di alopecia. Questa la battuta «Ti stai preparando per il sequel del film Soldato lane?».

Dopo lo schiaffo, tornato a sedere visibilmente infuriato, Smith ha urlato due volte a Rock: «Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottuta bocca!»

«Un gesto apparentemente fuori copione», ha scritto il New York Times, lasciando trapelare comunque l'ipotesi che si sia trattato di una gag preparata. Ipotesi che è stata avanzata da molti media.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 1

• «Dietro l'aggressione di Smith a Rock si nasconderebbe anche della vecchia ruggine. Nel 2016, sempre durante la notte degli Oscar, Rock aveva fatto riferimento alla signora Smith nel suo monologo d'apertura. Allora Jada Smith aveva deciso di boicottare la serata di premiazione dopo l'esclusione del marito dalle nomination per l'interpretazione di Concussion. "Jada che boicotta gli Oscar è come se io boicottassi le mutandine di Rihanna: non sono stato invitato!" aveva detto Rock» [Messina, CdS].

will smith e jada pinkett

• Chris Rock non ha denunciato Smith alla polizia per lo schiaffo. Ma ha sei mesi di tempo per cambiare idea. In tal caso, l'attore rischierebbe una condanna fino a sei mesi di prigione e a una multa fino a centomila dollari.

• Com'era inevitabile in Tv e sul web è stato lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock a monopolizzare l'attenzione del pubblico. Ma per l'industria del cinema la notizia più importante venuta dalla cerimonia di consegna degli Oscar è stata la vittoria di Apple TV+, il distributore di CODA, il film di Sian Heder che si è aggiudicato lo statuetta per il Miglior film. La produzione franco-statunitense ha battuto il favorito Il potere del cane (distribuito dalla rivale Arefflix) che ha vinto una sola statuetta (Miglior regista, ane Campion) nonostante ben 12 nomination [Sole] .

will smith si incazza con chris rock

2 - WILL SMITH E LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK AGLI OSCAR 2022, LE SCUSE: "VIOLENZA INACCETTABILE"

Da www.ilgiorno.it

Continua il mea culpa pubblico di Will Smith, l'attore premio Oscar che ha mollato un ceffone in piena faccia al comico Chris Rock durante la Notte delle Stelle per una battuta infelice sull'alopecia della moglie, Jada Pinkett-Smith. "Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris - scrive Smith su Instagram all'indomani dell'incidente - Ero fuori dai gangheri e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano rappresentative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".

jada pinkett will smith

L'Academy, che assegna gli Oscar, valuta provvedimenti nei suoi confronti. Sembra che si stia valutando l'esclusione di Smith dai membri della stessa Academy ma non il ritiro del premio come miglior attore protagonista che gli è stato assegnato domenica (poco dopo la scazzottata) per "Una famiglia vincente" in cui interpreta Richard Williams, padre delle tenniste Venus e Serena.

meme sullo schiaffo di will smith 5

Le scuse di Smith vanno quindi anche all'istituzione cinematografica: "Vorrei anche scusarmi con l'Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti alla cerimonia e tutti quelli che l'hanno vista in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di "King Richard" (il titolo originale del film, ndr).

will smith

Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi", conclude Smith che si definisce "un lavoro in corso".

2 - SCHIAFFO A HOLLYWOOD

Gloria Satta per “il Messaggero”

Può costare carissimo, a Will Smith, il ceffone assestato a Chris Rock in mondovisione: l'attore 53enne, fresco di Oscar per il film Una famiglia vincente - King Richard, rischia una sanzione e addirittura la sospensione dall'Academy. O, nello scenario peggiore, il ritiro della sua prima statuetta.

le reazioni allo schiaffo di will smith a chris rock

Anche se il comico, che aveva scherzato sull'alopecia di Jada Pinkett Smith, la moglie del premiato («E ora mi aspetto di vedere Soldato Jane 2», ha detto alludendo alla testa rasata di Demi Moore), non ha denunciato per ora l'aggressione, risparmiando al collega le manette e la galera fino a sei mesi.

Ma l'Academy si è affrettata a prendere le distanze dall'episodio che continua a far parlare il mondo intero e ha inesorabilmente oscurato i premi e i premiati: «L'Academy non perdona la violenza in nessuna forma», ha twittato a caldo l'organizzazione che nel 2017, dopo l'esplosione del movimento #MeToo, si è data delle nuove regole. Che parlano chiaro: «Non c'è posto per le persone che abusano del loro status, potere o influenza in un modo che viola gli standard di decenza».

GELO IN SALA

Ma riavvolgiamo il film della serata più turbolenta, senza precedenti, nella storia quasi centenaria dell'Oscar. Verso la fine della cerimonia (in Italia sono passate le cinque del mattino) e pochi minuti prima che l'Oscar venga consegnato al protagonista di Una famiglia vincente - King Richard, Rock spara la famigerata battuta.

will smith 4

Smith si alza dal suo posto in prima fila e colpisce il collega. Sul momento tutti pensano che sia uno sketch concordato. Ma quando l'aggredito fa per reagire, Will gli urla: «Tieni fuori il nome di mia moglie dalla tua fottutissima bocca».

Gelo in sala, si capisce che non è una gag. Ma nessuno interviene, tantomeno il produttore dello show Will Packer: l'unico, con i contabili della Price Watarhouse Cooper che ha elaborato i voti, a sapere che l'attore sta per ricevere la statuetta. Durante la pausa pubblicitaria, Will viene raggiunto dall'affannatissima addetta stampa Meredith O. Sullivan, poi da Denzel Washington che, uomo notoriamente pio, gli elargisce un'ammonizione di sapore biblico: «Nel momento più alto, fai attenzione: è lì che il diavolo viene a prenderti».

will smith oscar con king richard

IL DIFENSORE

Arriva il momento dell'Oscar e Smith, vincitore dopo tre nomination (le aveva avute anche per Alì e per La ricerca della felicità di Gabriele Muccino) ritira il premio tra le lacrime arrotolandosi in un fiume di parole. «Voglio scusarmi con l'Academy», dice e tira in ballo il suo personaggio Richard Williams, il padre-mentore delle tenniste Vanessa e Serena Williams: «Era un feroce difensore della famiglia.

will smith 1

In questo momento della mia vita, sono sopraffatto da ciò che Dio vuole che io faccia e che io sia in questo mondo... mi viene chiesto di amare la gente, e proteggerla... Voglio essere un veicolo per l'amore.

E l'amore fa fare cose assurde». Ancora: «In questo business, bisogna accettare che le persone ti manchino di rispetto...». Ci siamo. L'attore allude proprio a Chris Rock con cui esiste una ruggine antica: nel 2016, presentando gli Academy in piena protesta #OscarSoWhite, il comico prende di mira sempre la povera Jada che proponeva il boicottaggio della cerimonia.

will smith 3

E va giù pesante: «È come se io boicottassi le mutande di Rihanna: mica sono stato invitato!». Finisce là, ma questa volta Smith ha usato le mani proprio in una serata in cui si condannava, con un minuto di silenzio e le coccarde anti-war, la violenza dei russi contro l'Ucraina. E mentre l'attore diserta la tradizionale conferenza stampa post-premiazione, sulla rete si scatenano le reazioni.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 2

Più di condanna che di comprensione. Mentre Mia Farrow minimizza («Era solo uno scherzo») e Maria Shiver posta «l'amore non è violento», il commento più frequente è «imperdonabile». Will è difeso dal figlio Jaden, che sgancia un tweet, altrettanto imperdonabile, di solidarietà maschilista: «È così che si fa».

Prende invece le distanze Gabriele Muccino che, pur non essendo stato tenero con l'interprete dei suoi film La ricerca della felicità e Sette anime nel suo libro autobiografico, questa volta aveva fatto il tifo perché vincesse l'Oscar: e ora è «sbigottito e affranto, la famiglia per lui non si tocca e l'alopecia di Jada è un problema serio». Il regista twitta: «Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita.

will smith schiaffeggia chris rock agli oscar 3

Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Il fatto che sia inciampato mi addolora».

IL PRECEDENTE

Nel 1991, Vittorio Sgarbi beccò un ceffone in diretta tv da Roberto D'Agostino. «Fu un atto violento», afferma il critico d'arte, «perché la nostra discussione poteva sfociare nello scherzo. Smith invece non lo è stato. Se durante la cerimonia degli Oscar un cretino prende in giro tua moglie malata, fai bene a dargli uno schiaffo».

Sullo stesso tono il fondatore di Dagospia: «Con il suo schiaffo Smith ha voluto esprimere il suo disprezzo verso Chris Rock che ha infamato e oltraggiato sua moglie: non è violenza», dice D'Agostino, «l'attore ha difeso la sua famiglia».

