Marco Giusti per Dagospia

Incassi del 16 settembre 2019.

Incassucci questa settimana. Tutti al mare? Tutti a Pontida? Tutti a Bibbiano? It – Capitolo 2 è sempre primo anche da noi, ma con solo 1 milione e 447 mila euro per un totale di 8 milioni. Pochino, eh? Lo segue da vicino Il re leone con 1 milione 275 mila euro per un totale, però, di 35 milioni di euro. Tutta un’altra vita con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paola Minaccioni, primo film italiano diciamo non da festival a scendere in campo, è solo terzo con un incasso di 532 mila euro e una media di 1.447 euro a copia. Boh?

Va maluccio anche Angry Birds 2, solo 431 mila euro. Al quinto e al sesto posto troviamo Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassman, 362 mila euro, e Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli 352 mila euro con 1 milione totale. Ma quanti ne costerà? Due-tre? La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco è dodicesimo con 44 mila euro sparsi per una cinquantina di copie. Al tredicesimo posto l’ottimo La vita invisibile di Eurdice Gusmao, 40 mila euro, mentre Vox Lux con Natalie Portman solo 20 mila euro, ma con 8 copie. Un mezzo disastro per i film d’autore insomma.

In America è ancora primo It – Capitolo 2 con 40 milioni di dollari, un totale di 153 e un globale di 323 milioni. Ma la vera notizia è l’incasso di Hustlers diretto da Lorena Scafaria con Jennifer Lopez e Constance Wu, storia di spogliarelliste amiche che fanno un colpo ai danni dei maschi di Wall Street, 33 milioni di dollari a sorpresa con un budgettino di 20 milioni.

Non è solo un bel film d’azione femminista, ha ricevuto anche ottime critiche a Toronto e ha rilanciato la carriera un po’ disastrata di Jennifer Lopez, qui particolarmente hot. Disastro invece per un film molto atteso, The Goldfinch, diretto da John Crowley, interpretato da Ansel Elgort, Sarah Paulson e Nicole Kidman, tratto dal best seller di Donna Tartt. Ottavo posto in classifica con 2,2 milioni di incasso e critiche disastrose.

Preparatevi che questa settimana esce da noi C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, che ha appena raggiunto l’incasso che la Sony desiderava per essere considerato un successo, diciamo sui 400 milioni di dollari con un budget di 90.

