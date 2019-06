WERTMULLER UBER ALLES – DOPO L’OSCAR ALLA CARRIERA, PER LINA WERTMULLER ARRIVA ANCHE LA STELLA SULLA “WALK OF FAME” DI HOLLYWOOD, INSIEME A SPIKE LEE, JULIA ROBERTS E CHRIS HEMSWORTH – IL PROMOTORE DEL RICONOSCIMENTO È STATO IL GIORNALISTA PASCAL VICEDOMINI

'Lina Wertmuller avrà la sua stella sulla Walk of Fame! Dopo l'Oscar alla carriera festeggiamo un altro traguardo di cui siamo orgogliosi con l'Istituto Capri nel Mondo e l'Accademia Internazionale Arte Ischia. Viva Lina, viva il cinema italiano!''.

E' il giornalista e produttore Pascal Vicedomini, che è stato promotore del riconoscimento presso la Camera di Commercio di Hollywood a rilanciare la notizia appena giunta dagli Usa del nuovo prestigioso tributo alla grande regista italiana che in ottobre riceverà l'Oscar e sarà onorata sull'Hollywood Boulevards con la sua stella insieme ad artisti come Spike Lee, Julia Roberts, Mahershala Ali, Chris Hemsworth, Octavia Spencer e per la musica Elvis Cosello Billy Idol, 50Cent, Alicia Keys.

''Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto a Los Angeles dalle nostre associazioni, cosi come avvenne per le assegnazioni delle stelle a Bernando Bertolucci, ad Andrea Bocelli e ad Ennio Morricone. Il nuovo grande tributo a Lina riempie di felicità il cinema italiano e conferma come l'incessante opera di promozione di Los Angeles, Italia, ponte con i festival Capri,Hollywood e Ischia Global fest abbia dato ancora una volta i suoi frutti''.

LINA WERTMULLER CON SOPHIA LOREN IN SABATO DOMENICA E LUNEDI mariangela melato lina wertmuller giancarlo giannini pasqualino settebellezze lina wertmuller lina wertmuller super letta lina wertmuller foto mezzelani gmt 045 lina wertmuller e jean marc LINA WERTMULLER CON GIANNINI E MELATO