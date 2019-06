WERTMULLER UBER ALLES – L’ACADEMY HA ANNUNCIATO CHE QUEST’ANNO ASSEGNERÀ L’OSCAR ALLA CARRIERA A LINA WERTMULLER, CHE HA DATO “UN CONTRIBUTO ECCEZIONALE AL CINEMA” – OLTRE A LEI SARANNO PREMIATI DAVID LYNCH, WES STUDI E GEENA DEVIS – IL COMMENTO DELLA REGISTA: “GLI AMERICANI, GRAZIE A DIO, MI HANNO SEMPRE VOLUTO BENE”

L'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha annunciato che tra gli Oscar alla carriera assegnati quest'anno c'è anche la statuetta per la regista e sceneggiatrice italiana Lina Wertmüller. Novant'anni, è stata la prima donna candidata all'Oscar come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze nella cerimonia del 1977.

Oltre alla Wertmüller gli altri tre premiati sono David Lynch, Wes Studi e Geena Davis che verranno presentati ufficialmente il 27 ottobre agli 11/i Annual Governors Awards dell'Academy. "Questi quattro artisti hanno trasformato l'industria del cinema. Quest'anno, li celebriamo", ha spiegato l'Academy. "L'Oscar viene conferito alla regista perché "si è distinta in modo straordinario lungo la sua carriera, e il contributo eccezionale dato al cinema".

La voce roca di Wertmüller ha una nota divertita nello scandire il suo laconico commento alla notizia che l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha deciso di conferirle l'Oscar alla carriera: "Sono molto grata per la decisione di assegnarmi questo premio. Un premio che non mi aspettavo affatto e che per questo è tanto più gradito, mi fa tanto più piacere. Certo gli americani, grazie a Dio, mi hanno sempre voluto bene", ha continuato.

Curiosamente, in un'intervista rilasciata a Repubblica qualche anno fa, alla domanda se non pensasse di meritarsi una statuetta alla carriera rispose, lapidaria: "Ai premi ci credo poco. I premi per me sono tutti i film che riesco a fare".

