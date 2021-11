WILD WILD WILL – IL RACCONTO HOT DI WILL SMITH: "HO FATTO SESSO CON COSÌ TANTE DONNE CHE HO SVILUPPATO UNA REAZIONE PSICOSOMATICA ALL'ORGASMO. A VOLTE MI FACEVA PERSINO VOMITARE..." (POVERINO) – LA SPIRALE DISCENDENTE DELL'ATTORE È COMINCIATA DOPO AVER SCOPERTO CHE LA SUA RAGAZZA LO AVEVA TRADITO: “FINO A QUEL PUNTO DELLA MIA VITA, AVEVO FATTO SESSO SOLO CON UNA DONNA DIVERSA DA MELANIE. MA NEI MESI SUCCESSIVI..."

will smith

Da www.rockol.it

Nel nuovo libro di memorie intitolato 'Will' scritto da Will Smith, l'attore e musicista ha rivelato che quando era una giovane star faceva così tanto sesso che "sviluppò una reazione psicosomatica quando aveva un orgasmo", che "mi portava nausea e talvolta persino vomito".

AUTOBIOGRAFIA DI WILL SMITH

Will ha iniziato la sua spirale discendente dopo essere tornato a casa da un tour di due settimane per scoprire che la sua ragazza, Melanie, lo aveva tradito.

Così racconta nel volume le sue vicissitudini: "Ho un disperato bisogno di sollievo, ma poiché non esiste una pillola per il crepacuore, ho fatto ricorso ai rimedi omeopatici dello shopping e del rapporto sessuale sfrenato. Fino a quel punto della mia vita, avevo fatto sesso solo con una donna diversa da Melanie. Ma nei mesi successivi sono diventato la iena del ghetto".

Smith ha spiegato ancora: "Ho fatto sesso con così tante donne e ciò era costituzionalmente sgradevole per il centro del mio essere che ho sviluppato una reazione psicosomatica all'orgasmo. Ciò mi dava letteralmente la nausea e a volte mi faceva persino vomitare".

will smith jada pinkett 29

In un'altra parte del suo libro, Will Smith ha dettagliato il sesso con la moglie Jada Pinkett Smith. "Abbiamo bevuto ogni giorno e abbiamo fatto sesso più volte al giorno, per quattro mesi consecutivi. (...) Ho iniziato a chiedermi se questa fosse una competizione. In ogni caso, per quanto mi riguardava, c'erano solo due possibilità: (1) avrei soddisfatto sessualmente questa donna, o (2) sarei morto provandoci”.

i am legend will smith will smith e la moglie WILL SMITH will smith a sanremo 355c4a11 Will and Jaden Smith will smith in my feelings challenge will smith will smith in aladdin jada pinkett e will smith WILL SMITH will smith 1 will smith will smith jada pinkett