20 apr 2019 14:29

YOU SAY ''HELLO'', I SAY GOODBYE - ADELE E IL MARITO SI LASCIANO, DA MESI FACEVANO VITE SEPARATE. INSIEME DAL 2011, HANNO UN FIGLIO NATO NEL 2012 E NEL 2016 SI ERANO SPOSATI - IL PORTAVOCE CONFERMA I RUMOR E AGGIUNGE CHE ''SI IMPEGNERANNO NEL CRESCERE INSIEME E CON AMORE IL LORO FIGLIO ANGELO''