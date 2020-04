YOUTUBER CHE NON CI CAPISCONO UN TUBO - CLIO MAKEUP, STAR ITALIANA E GLOBALE DEI TUTORIAL PER IL TRUCCO, ERA SCAPPATA DA NEW YORK TEMENDO UNA SPECIE DI ''APOCALISSE ZOMBIE'' CON LA GENTE CHE SI SPARAVA PER STRADA, PER RIFUGIARSI IN VIRGINIA A CASA DI UN'AMICA MOGLIE DI MILITARE, CONTANDO NELLA MAGGIORE SICUREZZA DI WASHINGTON, DC. ORA PERÒ NON HA L'ASSICURAZIONE SANITARIA DI QUELLO STATO E NON SA DOVE O COME FAR NASCERE LA SUA SECONDA FIGLIA

Da www.huffingtonpost.it

È un momento importante ma anche di preoccupazione per la youtuber Cliomakeup, che sta per dare alla luce la sua secondogenita negli Usa. La regina dei tutorial di trucco, infatti, si trova in Virginia, senza assicurazione sanitaria e con le difficoltà comportate dall’emergenza coronavirus.

La youtuber abitava a New York ma, visto l’aumento dei casi nella “Grande Mela”, ha deciso di trasferirsi da una collega in Virginia. A confessare le preoccupazioni è stata proprio Clio durante un collegamento social coi suoi follower. “Non so ancora cosa faremo e cosa succederà. Ci informiamo giorno per giorno tramite gli amici che sono a New York. Al momento non so ancora dove partorirò”, ha confessato.

Clio Zammatteo sta valutando differenti ipotesi. “Mancano tre settimane al parto ed io sono in Virginia, stiamo decidendo se tornare a New York. Tra i tanti problemi, c’è quello legato alla sanità e all’assicurazione, che io in Virginia non ho ancora. Abbiamo diversi piani e sto cercando di capire cosa fare”.

Sull’ipotesi del parto in casa, afferma: “Quando partorisci a casa qualcosa potrebbe andare storto”. “Il virus? Anche in America lo avevano sottovalutato. E adesso si trovano con gli ospedali pieni”, ha aggiunto.

