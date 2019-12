ZALONE, TUTTA PROMOZIONE – IL COMICO TANTO PER CAMBIARE PARLA DEL VIDEO VIDEO “IMMIGRATO” (ANCORA?): “IL TRAILER NON C’ENTRA NIENTE CON IL FILM. LO AVEVAMO CONCEPITO COME PROMOZIONE, NESSUNO SI ASPETTAVA CHE ANDASSE A FINIRE COSÌ” (COME NO...) – “HO INSERITO UN PERSONAGGIO CHE SOMIGLIA A DI MAIO, CONTE E SALVINI. INSOMMA UN MOSTRO” – VALSECCHI: “NON AVREI INVESTITO 20 MILIONI PER FARE UN…– VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

CONFERENZA STAMPA DI TOLO TOLO - CHECCO ZALONE

«Ho inserito nel film un personaggio che somiglia ai politici attuali: una carriera sorprendente come Di Maio, veste come Conte e parla come Salvini. Insomma ho creato un mostro». Così Checco Zalone alla presentazione di "Tolo tolo" di Checco Zalone, primo film da lui diretto e con una sceneggiatura condivisa con Paolo Virzì. Uscita monstre, 1200 copie distribuite da Medusa, per questo film che parla di Africa, emigrazione, Italia, politici improvvisati e fascismo («tutti lo abbiamo dentro come la candida», dice a un certo punto il protagonista Checco approdato in Africa dopo il fallimento dei suoi sogni in Italia).

PIETRO VALSECCHI CHECCO ZALONE PIETRO VALSECCHI CHECCO ZALONE

E il trailer sull'emigrazione che ha fatto tanto discutere? Neppure una immagine in Tolo Tolo: «Il trailer non c'entra niente con il film - confessa Zalone in conferenza stampa - lo avevamo concepito come promozione, ma nessuno si aspettava che andasse a finire nelle prime pagine dei giornali». Un film che piacerà a Salvini? «Non c'è proprio Salvini nel film, comunque non volevo fare un film contro di lui. E poi se è contro di lui sarà Salvini stesso a dirlo». Gli fa eco il produttore Pietro Valsecchi: «Non avrei investito venti milioni di euro per fare un film contro Salvini».

