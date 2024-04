ZENDAYA? ZEN-DAJE! - A "CHE TEMPO CHE FA", L'ATTRICE AMERICANA MANDA IN SOLLUCCHERO "FABIOLO" FAZIO: "SPIDER-MAN TE LE REGALA LE GARDENIE?". E LEI RISPONDE CON UNA FRECCIATA ALL'ATTUALE COMPAGNO: "SPERO CHE MI..." - LA STELLINA DI HOLLYWOOD, PROTAGONISTA DI "CHALLENGERS", IL NUOVO FILM DI LUCA GUADAGNINO, HA RACCONTATO: "PRIMA DI QUESTO FILM NON MI SONO MAI OCCUPATA DI TENNIS, ORA NE SONO OSSESSIONATA. SINNER? È STATO BELLISSIMO VEDERLO DI PERSONA..." - VIDEO

ZENDAYA A CHE TEMPO CHE FA

Estratto dell'articolo di Daniela Seclì per www.fanpage.it

fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 4

Zendaya è stata ospite di Fabio Fazio, nella puntata di Che tempo che fa trasmessa domenica 14 aprile. Con lei anche Josh O’Connor e Mike Faist. I tre attori hanno preparato il film Challengers diretto da Luca Guadagnino. Zendaya ha anche avuto modo di raccontarsi. […] Fabio Fazio le ha donato delle gardenie. Zendaya ha fatto sapere che è il suo fiore preferito e Fazio di rimando: "Spider-Man ti regala le gardenie?". La replica di lei: "Spero che mi stia guardando".

josh o connor luca guadagnino zendaya alessandro araimo mike faist

COSA HA DETTO ZENDAYA SU SINNER

Zendaya ha spiegato che nonostante nel film Challengers sembri una campionessa di tennis, in realtà non è poi così brava in questo sport: "Prima di questo film non mi sono mai occupata di tennis, ora ne sono ossessionata. […]". Così, Fabio Fazio ne ha approfittato per chiederle conto dell'errore arbitrale che avrebbe penalizzato Jannik Sinner durante la semifinale a Montecarlo. L'attrice ha detto di non aver notato quel momento pur essendo presente, ma ha aggiunto: "È stato bellissimo vedere di persona Sinner, però sono così incapace con il tennis che mi sembrano tutti capaci, non riesco a dare un giudizio".

fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 5

[…] IL RUOLO DI RUE IN EUPHORIA

Zendaya, infine, ha parlato del ruolo di Rue in Euphoria, che ritiene sia stato un personaggio importante per tantissimi giovani: "Ha fatto parte del viaggio di guarigione di tante persone, con Euphoria molti ragazzi sono riusciti a esprimere le loro emozioni, è stato un onore".[…]

fabio fazio fabio fazio zendaya che tempo che fa zendaya a che tempo che fa 2 zendaya a che tempo che fa 3 zendaya a che tempo che fa 4 fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 3 fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 1 fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 6 fabio fazio e zendaya a che tempo che fa 2 zendaya a che tempo che fa 1