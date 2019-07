ZERO ZERO SASSI - IL NUOVO FILM SARÀ GIRATO A MATERA: UN MESE DI RIPRESE, 400 PERSONE DI ''CAST & CREW'', 12 MILIONI DI INVESTIMENTO SULLA CITTÀ, DOVE SARANNO RECLUTATE 8-900 COMPARSE - TORNERÀ DANIEL CRAIG, CON LEA SEYDOUX, RALPH FIENNES, JEFFREY WRIGHT, NAOMIE HARRIS, BEN WHISHAW E RORY KINNEAR

Da “il Giornale”

daniel craig 3

Matera è pronta per 007. Inizieranno infatti a metà agosto, nella città dei meravigliosi sassi, le riprese del nuovo episodio della saga di James Bond, interpretato da Daniel Craig. Le riprese - come è stato spiegato ieri - dureranno circa un mese e si svolgeranno tra i rioni Sassi e il Parco delle Chiese rupestri. La sceneggiatura del nuovo James Bond 25, che uscirà nell' aprile del 2020, è stata firmata da Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller Bridge.

matera 5

Con il protagonista Daniel Craig, Lea Seydoux (che ha già interpretato il ruolo di Bond girl nel film Spectre), Ralph Fiennes, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ben Whishaw e Rory Kinnear.

In totale, per le riprese arriveranno nella città lucana circa 400 persone. Nelle prossime settimane partiranno anche i casting, per reclutare tra le 800 e le 900 comparse. È di 12 milioni di euro l' investimento sulla città; saranno circa cento le strutture ricettive coinvolte nella realizzazione dell' evento e quattrocento le persone al lavoro per la produzione, che sarà vista da oltre 150 milioni di persone nel mondo solo nelle sale cinematografiche, senza contare il circuito dell' home cinema e degli altri canali distributivi.

daniel craig 1

Bond 25 sarà girato a Matera a partire dalla metà di agosto. «Abbiamo scelto Matera perché è Matera - ha detto Robin Melville, location manager supervisor del film - La sceneggiatura prevedeva che bisognasse girare in Italia e abbiamo scelto Matera perché è una città unica. Se ne conoscete altre così, non ditemelo»...

daniel craig e monica bellucci matera 3 matera 4 sassi di matera matera 1 matera 2 daniel craig (2)