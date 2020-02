ZITTI, SCORSESE STA RIPOSANDO! - ALLA CERIMONIA DEGLI OSCAR, IL 77ENNE REGISTA S’APPISOLA DURANTE L’ESIBIZIONE DI EMINEM - TUTTI SONO IMPAZZITI TRANNE SCORSESE CHE NE HA APPROFITTATO PER RONFARE. E DAGLI TORTO: DELLE DIECI NOMINATION, IL SUO “THE IRISHMAN” NON HA PORTATO A CASA NEANCHE UN PREMIO… - VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

MARTIN SCORSESE DORME ALLA NOTTE DEGLI OSCAR 2020

Durante la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, Eminem è salito sul palco per interpretare Lose Yourself, brano che vinse la preziosa statuetta nel 2003 per il film 8 Mile. Dopo 17 anni, l’inattesa performance ha entusiasmato tutti in sala, tranne uno. Martin Scorsese, infatti, avrebbe approfittato dell’esibizione musicale per fare un pisolino. La clip in cui il 77enne regista italo-americano non riesce a tenere gli occhi aperti è diventata virale sui social. Per Scorsese non è stata una gran serata: il suo The Irishman non ha portato a casa nessuno dei 10 premi per cui era nominato. Foto: Kikapress