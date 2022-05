31 mag 2022 19:25

LO ZOO DELL’AVVENIRE – DOPO GLI ELEFANTI IN VIA DEI FORI IMPERIALI, NANNI MORETTI GIRA UNA SCENA DEL NUOVO FILM “IL SOL DELL’AVVENIRE” CON 3 LEONI (CHE ASPETTANO RINCHIUSI IN GABBIA A PIAZZA CAPIZUCCHI) - LE POLEMICHE DEGLI ANIMALISTI: "NON SI POTEVANO RICREARE I LEONI AL COMPUTER COME NEL PLURIPREMIATO "VITA DI PI"?