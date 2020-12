30 dic 2020 09:08

ZUPPA DI PORRO – IL GIORNALISTA (CHE HA AVUTO IL COVID) DICE NO ALL’OBBLIGATORIETA’ DEL VACCINO: “PER ICHINO IL DATORE DI LAVORO PUÒ LICENZIARE CHI NON SI VACCINA. ROBA CINESE. NON AVREI MAI PENSATO DI ESSERE PIÙ VICINO ALLE POSIZIONI DEI MINISTRI GRILLINI. IO MI VACCINO APPENA POSSIBILE, MA DIFENDERÒ FINO ALLA MORTE IL DIRITTO DEL MIO VICINO DI NON VACCINARSI. SIA CHIARO PERÒ: I NO VAX MI FANNO ORRORE. ANCHE PER LA…”