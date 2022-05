15 mag 2022 12:00

100 ANNI E NON SENTIRLI - IN PENNSYLVANIA IL CENTENARIO LESTER WRIGHT HA PARTECIPATO A UNA GARA SUI 100 METRI - NON SOLO HA FINITO LA CORSA, MA SI E' DETTO PRONTO A RICOMINCIARE - "NON CORREVO DA TRE ANNI PERCHE' ERO MALATO. QUESTA E' LA MIA PRIMA GARA DOPO LA GUARIGIONE" - SECONDO WRIGHT CHIUNQUE PUO' FARLO: "PENSO CHE SIA NELLA TESTA, PIU' CHE NEL FISICO"... - VIDEO