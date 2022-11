27 nov 2022 09:36

14 ANNI SCHIAVA – ARRESTATI A ROMA DUE BOSNIACI CHE AVEVANO RIDOTTO IN SCHIAVITÙ LA FIGLIA: LA RAGAZZINA È STATA OBBLIGATA PER ANNI, CON VIOLENZA, A SVOLGERE LAVORI FORZATI E A CHIEDERE L’ELEMOSINA – L’AVEVANO ANCEH PROMESSA IN SPOSA A UNO SCONOSCIUTO, IN CAMBIO DI DENARO, NONOSTANTE IL CHIARO RIFIUTO DI LEI…