18 FALSI MITI CHE I VOSTRI GENITORI VI HANNO INSEGNATO DA PICCOLI - SE INGOIATE UNA GOMMA, RESTERÀ INCOLLATA ALLO STOMACO PER SETTE ANNI: FALSO! - LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA PUO' RIANIMARE UN CUORE FERMO: FALSO! - NON È VERO CHE UNA VAGINA “SFORMATA” SIA ANDATA PER FORZA A LETTO CON MOLTE PERSONE - E GIÀ CHE CI SIAMO… QUELLA CHE CHIAMATE “VAGINA” NON È AFFATTO UNA VAGINA...

1. Rasarsi i peli non li fa ricrescere più duri

peli ricrescita

I peli rasati sembrano più spessi perché non hanno più la punta affusolata. Sono le loro estremità affilate e spuntate a dare quella sensazione “tozza”.

2. I capelli e le unghie non continuano a crescere quando moriamo.

Molte persone credono che accada perché quando si muore la pelle si restinge, così da far sembrare le unghie e i capelli più lunghi di quanto realmente sono.

george clooney

3. Tingersi i capelli non li fa ingrigire più rapidamente.

I capelli grigi arrivano quando il pigmento della melanina, che conferisce il colore ai capelli, si deteriora. Le tinte non influenzano affatto questo processo biologico, ma lo stile di vita, lo stress e altri fattori invece possono farlo.

4. Se toccate un cucciolo di uccello, la madre non lo abbandonerà.

cuccioli uccelli

Gli uccelli non hanno molto olfatto a causa delle loro piccole narici, per cui il vostro odore non farà abbandonare alla madre i suoi piccoli.

5. I ragni gambalunga sono effettivamente velenosi

ragno gambalunga

Questo ragnetto apparentemente innocuo è velenoso ma con i suoi morsi non può attraversare la pelle umana.

6. Le rane o i rospi non fanno venire le verruche

rospo

Nonostante la loro pelle verrucosa, entrambi questi animali non vi provocheranno nulla. Le verruche in effetti sono causate dal papilloma virus o dall’HPV.

7. La vagina “sformata”

Non è vero che una vagina "larga" sia andata per forza a letto con molte persone.

Per loro natura, i muscoli vaginali si rilassano espandondesi quando vengono eccitati, per poi tornare a restringersi. Per quanto sesso si possa fare non sarà mai abbastanza da farle allargare in maniera permanente.

mandarina vulva

8. E già che ci siamo… quella che chiamate “vagina” non è affatto una vagina.

capelli bagnati

La vulva comprende la parte pubica, il clitoride e il suo cappuccio; le labbra, l’uretra e infine l’apertura vaginale. La vagina è perciò solo quella parte che collega la parte esterna dei genitali a quella interna: la cervice e l’utero.

9. Dormire con I capelli bagnati non vi farà venire il raffreddore

Detto in poche parole, i raffreddori sono causati dai virus. Ad goni modo, non va fatto.

grande muraglia

10. La Grande muraglia cinese non si può vedere dallo spazio.

L’occhio nudo non può vedere la Grande muraglia, nemmeno a bassa orbita, per via di come è stata progettata e per il suo colore. Le uniche immagini in cui si può scorgere qualcosa, sono state fatte grazie a uno zoom, ed è ancora difficile da vedere.

11. I fulmini possono colpire due volte lo stesso posto.

fulmini

Il vecchio detto “i fulmini non colpiscono mai lo stesso posto” è un falso mito, anzi è molto probabile che lo facciano, che passino dieci minuti o un milione di anni.

12. I defribillatori non possono rianimare un cuore morto.

I defribillatori non possono riattivare gli elettrocardiogrammi piatti. Perché un cuore possa battere e dare la vita, dev’esserci un giusto equilibrio chimico tra gli elettroliti, I defribillatori vengono usati per resettare e correggere i battiti irregolari, come la fibrillazione ventricolare, nella speranza di ristabilire un battito regolare.

arresto cardiaco

13. E nemmeno la respirazione bocca a bocca può rianimare un cuore fermo.

Mentre la credenza comune è che le rianimazioni bocca a bocca servano a far tornare in vita le persone, il loro scopo reale è quello di impedire che il cervello subisca danni pompando ossigeno nei polmoni. Per la maggior parte delle persone, senza uno shock elettrico, il cuore non tornerà al suo normale battito.

14. Se chiedete a un agente sotto copertura se è un poliziotto, in generale non vi diranno di esserlo.

Gli agenti in borghese possono aiutarvi a compiere un crimine, perché la legge glielo permette, ma non possono convincervi o costringervi a commetterne uno.

15. Non bisogna essere ricchi per adottare un bambino.

adozione

A seconda di dove vivete, i processi di adozione possono essere costosi, ma non bisogna per forza essere ricchi per poterlo fare, una buona stabilità finanziaria può essere sufficiente.

16. Se ingoiate una gomma, resterà incollata allo stomaco per sette anni.

Mentre è vero che non vengono digerite come gli altri cibi, la gomma tuttavia verrà eventualmente digerita dal corpo, ma è difficile che resti per più di sette giorni, figurarsi per sette anni!

gomma da masticare

17. Il consumo di zucchero non rende I bambini iperattivi.

L’idea comune è che sia lo zucchero a eccitare i bambini, ma in realtà è solo il pensiero del dolce a eccitarli. Non è stato scoperto alcun collegamento tra il suo consumo e iperattività.

zucchero e bambini

18. Lavarsi le mani col sapone non uccide i germi, li fa solo scivolare via.

sapone mani

Il sapone rimuove i batteri che restano attaccati a degli olii sulle nostre mani e sciaquandole questi vengono rimoossi insieme ai batteri.

19. Stare troppo vicini al microonde non fa venire il cancro.

Il tipo di radiazioni utilizzate dai microonde non sono ionizzanti, ciò comporta che non può realmente modificare le strutture molecolari nei nostri corpi.

microonde e cancro