20.000 STRISCE SOTTO IL MARE - LE FORZE DELL'ORDINE VENEZUELANE HANNO INTERCETTATO UN "NARCO-SUB" CARICO DI COCAINA NELLA REGIONE DEL RIO ARAUCA - IL BATTELLO, LUNGO 6 METRI E LARGO 2, ERA MANOVRATO DA 3-4 PERSONE, ANCHE SE PER ORA NON SI HANNO NOTIZIE DELL'EQUIPAGGIO - IL SOMMERGIBILE SAREBBE DIRETTO IN MESSICO, DOVE POI LA DROGA…

Guido Olimpio per www.corriere.it

narco sub intercettato in venezuela

Un narco-sub in Venezuela: lo hanno individuato le forze di sicurezza nella regione del Rio Arauca. Il battello ha una lunghezza di circa 6 metri ed è largo oltre 2. L’aspetto interessante è la dotazione non usuale: una telecamera quasi a fare da periscopio. Da capire, se rispetto ad altri modelli, sia in grado di muoversi in profondità. Di solito queste imbarcazioni sono definite «vascelli a basso profilo» in quanto procedono in una condizione di semi-immersione, lasciando in superficie solo la parte superiore dello scafo. In passato però ne sono stati scoperti un paio con vere caratteristiche subacquee.

narco sub intercettato in venezuela

Foto dell’interno mostrano una dotazione superiore ad altri «narco-sub», definizione impropria ma accolta anche dagli esperti. Ha una poltrona imbottita e strumentazione, il che fa sospettare capacità tecniche maggiori. Quanto all’equipaggio per ora non si hanno dati, generalmente ha 3-4 uomini. Le «unità» sono realizzate in fibra, costruite in cantieri di fortuna nella giungla e poi avviate verso il mare sfruttando canali o fiumi. A bordo il carico di cocaina.

narco sub intercettato in venezuela

In seguito procedono in direzione del Messico o di altri paesi della regione dove trasferiscono la droga sulla costa. La maggior parte delle «mattonelle» ha poi come destinazione finale il mercato americano raggiunto con rotte terrestri. Il traffico vede coinvolti i cartelli sudamericani, ma anche gruppi dissidenti delle Farc, la fazione della guerriglia disseminata tra Colombia e Venezuela.