NEL 2021 TIK TOK E' STATO PIU' POPOLARE DI GOOGLE - SECONDO IL RADAR DI "CLOUDFARE", IL DOMINIO DELLA PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE VIDEO HA SPODESTATO IL GIGANTE DELLA SILICON VALLEY, CHE NEL 2020 DOMINAVA LA CLASSIFICA - A SEGUIRE, TRA I SITI PIU' CLICCATI, CI SONO FACEBOOK, MICROSOFT E APPLE...

Dagotraduzione da Protocol

tik tok 1

Secondo la rassegna di Cloudfare sul traffico Internet per l’anno 2021, il dominio di TikTok ha detronizzato Google ed è stato il più popolare.

Nel 2020, la piattaforma di condivisione video si è classificata al n. 7 mentre Google era al n. 1. Quest'anno, TikTok è arrivato primo, seguito da Google, Facebook, Microsoft e Apple, in quest'ordine. Le classifiche 2020 e 2021 di Cloudflare non offrono un confronto perfetto; Cloudflare Radar, che raccoglie queste informazioni, è stato lanciato solo a settembre del 2020, quindi le classifiche dell'anno scorso hanno rappresentato solo pochi mesi.

tik tok

Indipendentemente da ciò, Google è ben consapevole del dominio di TikTok. Il sito ha cercato di concentrarsi sempre più su video e audio man mano che Internet si allontana dai contenuti che le persone possono leggere e verso i contenuti che le persone possono vedere o ascoltare. Piattaforme come TikTok, Instagram e podcast hanno in gran parte guidato questo cambiamento.

google 2

La popolarità di TikTok mostra anche quanto le persone si fidano della piattaforma. Google è stato a lungo un punto di riferimento per il controllo dei fatti, ma le persone potrebbero essere sempre più disposte a credere alla parola degli utenti di TikTok senza condurre alcuna verifica esterna. La piattaforma ha aggiunto alcune misure per fermare la diffusione di contenuti potenzialmente fuorvianti, come l'aggiunta di banner su TikToks non verificati e il controllo dei contenuti segnalati dagli utenti.