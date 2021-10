2022, ODISSEA NEL CYBERFOOTBALL - AI MONDIALI IN QATAR POTREBBE ENTRARE IN FUNZIONE LA CHIAMATA DEL "FUORIGIOCO IN MODO SEMI-AUTOMATICO" - PER STABILIRE LE POSIZIONI IN CAMPO, L'ALGORITMO TRACCIA 29 PUNTI DEL CORPO DI OGNI GIOCATORE - SE VEDE UN'IRREGOLARITA', MANDA UN SEGNALE ALL'ARBITRO - LA TECNOLOGIA E' STATA TESTATA DA QUATTRO SQUADRE DELLA PREMIER LEAGUE E DEBUTTERA' A FEBBRAIO IN UNA PARTITA DEL CHELSEA...

Dagotraduzione dal Sun

Secondo il Sun, la Fifa vorrebbe introdurre ai Mondiali in Qatar del 2022 i Robo-Linesmen per chiamare il «fuorigioco in modo semi-automatico». Nella riunione dell’International FA Board, verrà comunicato infatti che la tecnologia ha superato tutte le prove non dal vivo, ed è pronta per essere implementata.

L’incontro stabilirà formalmente l’ordine del giorno per la riunione dell’Ifab che si svolgerà il prossimo mese. Si voteranno le modifiche al regolamento che entreranno in vigore dal 1° giugno. Secondo il Sun HawkEye alla riunione dirà che il sistema, che utilizza la modellazione scheletrica per determinare le posizioni esatte dei giocatori in campo, è stato perfezionato.

blatter mondiali qatar

L’algoritmo traccia 29 punti del corpo di ogni giocatore per fornire risposte sulle posizioni. Ha un margine di errore di 4 cm, ed è più preciso delle fotocamere VAR. Quando un giocatore è ritenuto in fuorigioco, il sistema invia un segnale agli arbitri, in modo che possano fischiare in pochi secondi. Ma dà anche il tempo al VAR di valutare se un giocatore in “fuorigioco” non interferisce con il gioco, per evitare errori arbitrali.

Nei quattro club di Premier League in cui è stato testato si sono registrati risultati accurati. Verrà provato dal vivo a febbraio durante un incontro del Chelsea negli Emirati Arabi Uniti. Potrebbe essere quindi approvato per la Coppa del Mondo, che inizierà il 21 novembre, e poi lanciato in Premier League nella stagione 2023-24.

I mondiali in Qatar forse si terranno in inverno

Tra i cambiamenti in discussione, potrebbe essere autorizzata la trasmissione in diretta delle conversazioni VAR tra l’arbitro e la cabina.