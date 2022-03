2022, ODISSEA NELLO SPAZIO - CHE FINE FARA' MARK VANDE HEI, L'ASTRONAUTA AMERICANO CHE SI TROVA SULLA NAVICELLA SPAZIALE INSIEME A DUE COSMONAUTI RUSSI? - LA MISSIONE TERMINERA' TRA TRE SETTIMANE, MA IL RIENTRO SULLA TERRA E' AFFIDATO ALLA RUSSIA E IL CAPO DELL'AGENZIA SPAZIALE DI MOSCA HA MINACCIATO, IN UN VIDEO, DI LASCIARE VANDE HEI NELLO SPAZIO E DI STACCARE IL SEGMENTO RUSSO...

Negli ultimi 24 anni, gli Stati Uniti e la Russia hanno lavorato insieme per costruire e mantenere la Stazione Spaziale Internazionale, dove la ricerca ha portato ad alcune delle scoperte più importanti del 21° secolo.

Ora la Russia ha intrapreso una guerra in Ucraina che ha contrapposto il paese agli Stati Uniti e ai suoi alleati, lasciando in discussione il futuro della ISS. «Quando sei nello spazio e voli intorno alla Terra a 28.000 chilometri orarie in un ambiente molto pericoloso, la cooperazione è la cosa più importante», ha detto l'ex astronauta Scott Kelly.

La ISS è divisa in due sezioni: il segmento orbitale russo gestito dalla Russia e il segmento orbitale statunitense gestito dagli astronauti americani e russi che sono stati i primi ad entrare nella ISS nel 1998. Da allora, la partnership è continuata. Quando il programma della navetta statunitense è terminato nel 2011, gli astronauti statunitensi come Cady Coleman hanno fatto affidamento esclusivamente sui razzi russi per portare la navetta a bordo della stazione.

Coleman ha detto che una volta a bordo dell'imbarcazione, non importava da dove venivi, si trattava solo di lavorare e vivere insieme.

«Lo spazio è duro e lo spazio è pericoloso. E nella mia esperienza... significa sedersi, pranzare insieme con i nostri partner russi», ha detto Coleman. «Significa parlare di ciò che è difficile per te, di ciò che è difficile per loro e di come insieme possiamo ottenere questo risultato. [Ci] guardiamo negli occhi e ci rendiamo conto che siamo tutti più o meno la stessa cosa».

Coleman ha detto che gli astronauti americani e i cosmonauti russi hanno cooperato in qualsiasi cosa, dalle missioni di vita o di morte a quelle mondane.

«Ero lassù con i tre cosmonauti russi», ha detto Coleman. «Condividevamo l'obiettivo di esplorare lo spazio... e quell'obiettivo non cambia se siamo sulla Terra o viviamo sulla stazione spaziale».

La dipendenza della NASA dai razzi russi è terminata nel 2020 quando SpaceX ha debuttato con la sua Crew Dragon Capsule, ma sono in corso colloqui per consentire ai russi di effettuare futuri voli SpaceX. I cosmonauti russi continuano ad allenarsi presso la struttura della NASA a Houston.

L'astronauta Mark Vande Hei, che detiene il record in corso per il volo spaziale più lungo, terminerà i suoi 355 giorni nello spazio tra sole tre settimane. Il piano per lui è di atterrare in Kazakistan con due cosmonauti russi su una navicella spaziale russa.

Ma sanzioni senza precedenti contro la Russia potrebbero mettere in attesa il ritorno di Vande Hei. Dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina quasi due settimane fa, il presidente Joe Biden ha annunciato nuove sanzioni, incluso il taglio di oltre la metà delle importazioni russe di alta tecnologia.

«Degraderà la loro industria aerospaziale, compreso il loro programma spaziale», ha detto Biden durante un discorso alla Casa Bianca il 24 febbraio.

Poco dopo le osservazioni, la NASA ha rilasciato una dichiarazione sulla cooperazione spaziale civile tra Stati Uniti e Russia, affermando che «non sono previsti cambiamenti» e che l'agenzia continuerà a supportare «le operazioni in corso in orbita e le stazioni di terra».

Dmitry Rogozin, capo dell'Agenzia spaziale russa e stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha risposto a Biden con una serie di tweet ostili. Il 26 febbraio, ha pubblicato un video in russo in cui minacciava di lasciare Vande Hei nello spazio e di staccare del tutto il segmento russo della stazione spaziale [Il Segmento orbitale russo è il nome dato all’insieme dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) costruiti in Russia e utilizzati da Roscosmos. Il ROS gestisce Guida, navigazione e controllo dell'intera Stazione, ndr].

Kelly ha detto di essersi sentito in dovere di parlare e ha risposto a Rogozin su Twitter.

«Ero solo infuriato per il fatto che lui avesse detto che avrebbero lasciato un membro dell'equipaggio americano indietro. Non avrei mai pensato di sentire qualcosa di così oltraggioso», ha detto Kelly.

La NASA è rimasta in silenzio sulle minacce di Rogozin di abbandonare Vande Hei nello spazio. Prima del conflitto in Ucraina, la Russia aveva annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla stazione spaziale già nel 2025.

Sebbene la guerra continui a scatenarsi sulla Terra, Kelly ha detto che spera che la partnership tra Stati Uniti e Russia nello spazio possa essere riparata.

«Conosco [persone dell'Agenzia spaziale russa], molte di loro da oltre due decenni, mi fido di loro. Mi sono letteralmente fidato di loro per la mia vita», ha detto Kelly, che ha aggiunto che gli Stati Uniti dovrebbero ancora «prepararsi al peggio» e «sperare per il meglio».

Kelly ha affermato che la ISS è un esempio di come la pace è possibile perché tutti gli astronauti condividono un obiettivo comune: esplorare e imparare.

«Spero solo che le persone realizzino e vogliano mantenere insieme questa partnership perché è una delle poche cose che unisce tutta l'umanità», ha detto Kelly. «Penso che uno dei più grandi successi della Stazione Spaziale Internazionale sia il fatto di darci qualcosa su cui lavorare insieme, che ci rende amici».