2024: ODISSEA NELLO SMARTPHONE - SAMSUNG HA PRESENTATO IL NUOVO "GALAXY S24", IL PRIMO CELLULARE DEL COLOSSO COREANO DOTATO DI UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE - IL "BOT" PERMETTERÀ DI TRADURRE IN TEMPO REALE LE CHIAMATE, MA ANCHE DI SCRIVERE MESSAGGI, RIASSUMERE TESTI E MOLTO ALTRO - "I DISPOSITIVI MOBILI DIVENTERANNO IL PRINCIPALE PUNTO DI ACCESSO PER L’AI. ENTRO FINE ANNO AVREMO IN CIRCOLAZIONE 100 MILIONI DI NOSTRI DEVICE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE A BORDO" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Ottolina per il "Corriere della Sera"

«Entro fine anno avremo in circolazione 100 milioni di nostri dispositivi con Intelligenza artificiale a bordo» dice TM Roh, l’uomo che dal 2020 guida l’impero Samsung dei dispositivi mobili […]. A San Jose è stato lui a dare il via all’era della Mobile AI, dell’intelligenza artificiale che entra dentro lo smartphone. Lo fa per cambiarlo per sempre: «I dispositivi mobili diventeranno il principale punto di accesso per l’AI. E come Samsung vogliamo definire lo standard globale per l’AI mobile grazie al nostro miliardo di utenti» ci dice TM Roh nel corso di un incontro con la stampa europea.

Le Big Tech L’intelligenza artificiale ha innescato una corsa tra le Big Tech e il gigante coreano ha fatto, anticipando tutti, la sua mossa: […] Basterà per recuperare il primato nelle vendite mondiali che la Mela ha scippato ai coreani dopo 13 anni (dati Idc)? […]

Sugli S24 Samsung ha inserito la sua piattaforma Galaxy AI: traduce in tempo reale telefonate in 13 lingue, scrive messaggi in diversi registri stilistici, riassume testi, note e registrazioni vocali, manipola foto e molto altro. […]

LE FUNZIONI

Samsung, lanciando i suoi S24, ha specificato che le funzioni di intelligenza artificiale generativa saranno gratis per due anni. E dopo, considerati i costi enormi di questa tecnologia? TM Roh risponde così: «S24 è l’inizio degli AI Phone ma dà anche il via alla transizione verso un’esperienza e un’usabilità segnate dall’intelligenza artificiale. Le funzioni base saranno gratuite. Ma man mano che le tecnologie di Mobile AI si svilupperanno, porteranno a costi crescenti. I consumatori diversificheranno i loro bisogni. E a qualcuno potrebbero interessare performance migliori, anche a pagamento. Prima di decidere guarderemo ai bisogni degli utenti e terremo in considerazione tutti i fattori».

I CLIENTI

Carolina Milanesi, presidente di Creative Strategies e analista esperta di nuove tecnologie, commenta così la mossa di Samsung: «Si stanno concentrando non solo sull’AI ma più in generale sull’esperienza utente, e meno sull’hardware. Questo dà una ragione in più ai clienti per essere fedeli al marchio e invoglierà a passare ai nuovi modelli chi ne ha uno vecchio, con più di 3-4 anni. E il rilancio dell’alleanza con Google è importante in chiave anti-Apple sulla fascia alta del mercato». Nel futuro di Samsung cosa c’è? TM Roh, prima di congedarci, rivela che in arrivo c’è un dispositivo chiamato Galaxy Ring, un anello tecnologico: «Permetterà di monitorare i tuoi parametri fisici, in modo non invasivo e su tutte le 24 ore della giornata. Va oltre gli orologi e rientra nella nostra strategia per la salute digitale». Arriverà anche in Europa entro fine anno.

