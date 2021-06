24.000 ANNI E NON SENTIRLI - IN SIBERIA SONO STATI TROVATI DEGLI ORGANISMI VECCHI DI MIGLIAIA DI ANNI: UNA VOLTA SCONGELATI, HANNO RICOMINCIATO A RIPRODURSI - SI CHIAMANO ROTIFERI BDELLOIDEI, SONO INVERTEBRATI PLURICELLULRI ESCLUSIVAMENTE DI SESSO FEMMINILE E SI RIPRODUCONO PER CLONAZIONE - LA SCOPERTA APRE A NUOVE DOMANDE: CHE COSA SUCCEDERA' QUANDO PER VIA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE SI SCIOGLIERA' IL GHIACCIO RIPORTANDO IN SUPERFICIE ALTRI ORGANISMI?

Gli scienziati russi hanno dimostrato che una microscopica creatura simile a un verme, etichettata dai biologi come uno "scandalo evolutivo" per aver prosperato per milioni di anni senza fare sesso, è sopravvissuta per almeno 24.000 anni nel permafrost siberiano e, una volta scongelata, è stata poi in grado di riprodursi.

I rotiferi bdelloidei, invertebrati pluricellulari esclusivamente femminili, sono già conosciuti per la loro resistenza alle radiazioni e la loro capacità di resistere ad ambienti piuttosto inospitali: essiccamento, fame e carenza di ossigeno. Esistono da almeno 35 milioni di anni e si possono trovare oggi in laghi d'acqua dolce, stagni, ruscelli e habitat terrestri umidi come muschi, licheni, corteccia d'albero e terreno.

Queste piccole creature dure - che hanno un apparato digerente completo che include una bocca e un ano - sono in grado di sopravvivere in ambienti ostili interrompendo ogni attività e arrestando quasi completamente il loro metabolismo.

Questo processo si chiama criptobiosi, che significa "vita nascosta", spiega Stas Malavin, ricercatore presso il Laboratorio di criologia del suolo presso l'Istituto di problemi fisico-chimici e biologici nella scienza del suolo a Pushchino, in Russia. «È uno stato tra la vita e la morte».

Il Soil Cryology Lab ha precedentemente isolato altri organismi microscopici, tra cui un verme nematode di 30.000 anni, dal permafrost. Ma in questo studio, Malavin e i suoi colleghi hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per determinare che i rotiferi, recuperati da campioni estratti in località artiche remote tramite una piattaforma di perforazione, avevano circa 24.000 anni. Prove precedenti avevano dimostrato che le creature potevano sopravvivere fino a un decennio se congelate.

I rotiferi trovati nel permafrost sarebbero stati sotto i piedi di grandi creature lanose, ora estinte, come il rinoceronte lanoso, ha detto Malavin. Una volta scongelati in un ambiente di laboratorio, i rotiferi sono stati in grado di riprodursi, hanno scritto i ricercatori sulla rivista Current Biology.

Ma gli scienziati sono incerti sui meccanismi biologici che consentono a questi minuscoli organismi di sopravvivere nel ghiaccio per un periodo così lungo. «I risultati di questo documento sono domande più che risposte».

Ma studiare le creature può aiutare a trovare modi per migliorare la crioconservazione di cellule, tessuti e organi. «Gli esseri umani non possono preservare organi e tessuti per un tempo così considerevole. Questi rotiferi, insieme ad altri organismi trovati nel permafrost, rappresentano il risultato di un grande esperimento naturale che non possiamo replicare... quindi sono buoni modelli da studiare ulteriormente», ha detto Malavin.

Matthew Cobb, un professore di zoologia all'Università di Manchester che non è stato coinvolto nella ricerca, ha detto che l'implicazione più spettacolare della ricerca è che potrebbero esserci molti tipi di animali congelati nel permafrost che potrebbero svegliarsi mentre il riscaldamento globale scioglie il permafrost.

«Ciò non significa che cose terrificanti usciranno e ci mangeranno, ma dà agli scienziati la possibilità di studiare come il rotifero si è adattato per resistere ai cattivi effetti del congelamento e l'opportunità di esplorare la differenza tra specie esistenti e i loro predecessori», ha affermato.

«Ciò è particolarmente significativo nel caso dei rotiferi bdelloidei che si riproducono per partenogenesi (le femmine si clonano). Uno dei vantaggi del sesso è che si mescolano i geni ogni generazione: qui vengono tutti copiati, quindi c'è meno variabilità su cui operare la selezione naturale. Ora abbiamo la possibilità di confrontare il genoma di questo gruppo di animali con i loro equivalenti moderni, noti dal Belgio. Ciò farà luce su una curiosità biologica chiave e potrebbe rivelare perché alcuni animali hanno rinunciato del tutto al sesso».