DAGONEWS

steffan wilson e erin mason george 6

Una coppia di sposi ha vissuto uno dei matrimoni più brevi della storia dopo che, durante il ricevimento è scoppiata una mega rissa che ha coinvolto anche la sposa.

A scatenare il panico è stato Tomos Wilson, 29 anni, di Swansea, nel Galles, fratello e testimone dello sposo che ha aggredito la sposa, le sue sorelle e la madre. Una rissa spaziale che si è conclusa con lo sposo Steffan Wilson, 25 anni, e la sposa Erin Mason-George, 26 anni, tornare a casa ognuno dalle proprie famiglie la sera stessa delle nozze.

steffan wilson e erin mason george 5

Le famiglie adesso sono finite in tribunale dove Tomos Wilson è stato dichiarato colpevole di cinque accuse di aggressione e due di danni dopo aver scatenato il panico al Falcondale Hotel nella città universitaria di Lampeter nel Galles occidentale.

steffan wilson e erin mason george 4

La rissa è scoppiata quando la famiglia della sposa ha cercato di aiutare lo sposo ubriaco a salire su per le scale dopo la festa. Pare che in quel momento Tomos sia esploso insultando la famiglia della sposa e ribadendo più volte che il fratello non si sarebbe mai dovuto sposare con Erin.

tomos wilson

Poi ha afferrato l’abito della cognata, ha tentato di colpirla, facendola cadere giù per una rampa di scale. Poi ha aggredito la madre della sposa, la sorella minore e una zia prima di scagliarsi contro un impiegato dell’hotel. Una scena da incubo per una sposa che si è ritrovata da sola a piangere in quella che doveva essere la conclusione della giornata più bella della sua vita: dopo gli insulti del fratello, lo sposo ha deciso di tornare a casa.

