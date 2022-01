21 gen 2022 19:20

UNA 28ENNE, NON VACCINATA E POSITIVA AL COVID, È MORTA DOPO AVER PARTORITO AL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA: I MEDICI HANNO PROCEDUTO A FAR NASCERE IL PICCOLO QUANDO LA DONNA ERA ORMAI IN CONDIZIONI DISPERATE – IL BIMBO, NATO PREMATURO, ORA È STATO ESTUBATO ED È IN CONDIZIONI STABILI…