Dagotraduzione da The Wrap

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra

Kevin Spacey sta tornando davanti alla telecamera, questa volta come soggetto di “Spacey Unmasked”, una docuserie della regista Kira Phillips che racconta l'ascesa e la caduta dell'attore tra le accuse di cattiva condotta sessuale. Il progetto in due parti andrà in onda su Channel 4 nel Regno Unito.

Il due volte premio Oscar ed ex star e produttore esecutivo di "House of Cards" è stato in gran parte fuori dai riflettori e dalle grazie di Hollywood dall'ottobre 2017, quando l'attore di "Rent" Anthony Rapp lo ha pubblicamente accusato di perseguitarlo sessualmente da quando aveva solo di 14 anni. Poco dopo diversi altri uomini si sono fatti avanti con le loro storie.

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 2

Spacey e Rapp sono ora oggetto di una causa civile che dovrebbe essere ascoltata nell'ottobre di quest'anno a New York. Spacey deve anche affrontare quattro accuse penali di aggressione sessuale nei tribunali del Regno Unito; una seconda udienza è prevista per il mese prossimo e un processo è previsto alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. (Spacey ha "strenuamente" negato qualsiasi illecito).

Entrambi i casi saranno in parte oggetto di "Spacey Unmasked".

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 3

«”Spacey Unmasked” darà uno sguardo forense a uno degli attori più potenti e rispettati del mondo», si legge nella sinossi ufficiale. «Dalla sua infanzia al suo successo emergente a Broadway e alla sua fulminea ascesa alla celebrità, fino alla sua spettacolare caduta in disgrazia, mentre ora affronta le accuse di adescamento, molestie sessuali e abusi da più uomini».

La docuserie proviene dalla produttrice Kathy Haywood e dai produttori esecutivi Dorothy Byrne e Mike Lerner. Al timone c'è anche Roast Beef Productions in associazione con All3Media.

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 4

«Kevin Spacey è uno degli attori più onorati [sic] e ammirati della nostra epoca», ha detto Byrne in una nota. «La sua genialità gli è valsa due Oscar e molti altri premi. Acclamato dalla critica su entrambe le sponde dell'Atlantico per il suo lavoro cinematografico, ha guidato l'Old Vic per 11 anni di notevole successo, diventando una delle figure più importanti della vita culturale di Londra, amico di alcuni dei suoi personaggi di spicco, facendo apparizioni regolari. Questi film seguiranno lo svolgersi della storia delle accuse di abusi contro di lui e dei conseguenti casi giudiziari».

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 5

Alisa Pomeroy, responsabile dei documentari di Channel 4, ha aggiunto: «Sono lieta che questa storia importante sia stata affrontata da un team di documentaristi così straordinario, che so che la racconterà con la sensibilità, la premura e il rigore giornalistico [sic] che richiede».

I piani per una versione negli Stati Uniti o in streaming di "Spacey Unmasked" non sono stati ancora annunciati.

Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 7 Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 8 Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 9 kevin spacey 4 kevin spacey 1 kevin spacey 3 kevin spacey 2 Kevin Spacey arriva al tribunale di Londra 6