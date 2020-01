''BIDEN E' UN'ANATRA ZOPPA'' - BLOOMBERG ARRANCA NEI SONDAGGI MA CI TIENE A FARE SECCO IL CANDIDATO CHE SPERAVA DI SOSTITUIRE, E A UN EVENTO COI MILIONARI DELLA SILICON VALLEY SPARA: “SE VOLETE QUALCUNO CHE ABBIA ESPERIENZA, ABBASTANZA FORTE PER ESSERE ELETTO PER DUE MANDATI, SOSTENETE ME” – SU BIDEN CONTINUA AD ALEGGIARE L’INCUBO DEL SECONDO MANDATO NONOSTANTE LE CONTINUE SMENTITE…

DAGONEWS

mike bloomberg joe biden 1

Mike Bloomberg è passato all’attacco: secondo Recorde il miliardario si è riferito a Joe Biden come un presidente ''lame duck'', anatra zoppa, durante un evento con i big della Silicon Valley, sottolineando che è lui la migliore scelta per i democratici.

Davanti a circa 200 dirigenti, investitori e socialite, Bloomberg, senza mai nominare direttamente Biden ha detto: «Il mio messaggio per voi: se volete qualcuno che abbia esperienza, abbastanza forte per essere eletto per due mandati, senza dare ai repubblicani la possibilità di opporsi a un candidato zoppo, date il benvenuto a Bloomberg 2020. Mi piacerebbe avere il vostro supporto». Tra i partecipanti all’evento c'erano persone come il powerbroker di San Francisco, Ron Conway, la cosiddetta "Regina di Internet" Mary Meeker e una miriade di altri titani della Silicon Valley.

mike bloomberg 1

Ci sono state una serie di speculazioni sul fatto che Biden, 77 anni, potrebbe impegnarsi per un solo mandato, per poi lasciare la patata bollente a un altro candidato. Spazzando via tutte le preoccupazioni per l’età, Biden ha sempre negato fermamente la notizia: «Non l'ho mai detto. Semplicemente non è vero. Non so da dove provenga questa notizia».

joe biden 3

Bloomberg e Biden hanno la stessa età: 77 anni. Un altro candidato che ha suscitato preoccupazione per la sua salute, la sua età e la capacità di svolgere il lavoro è Bernie Sanders che ha recentemente avuto un infarto. Elizabeth Warren ha 70 anni. Su entrambi non ci sono notizie sul fatto che potrebbero candidarsi per un solo mandato.

Biden è il principale rivale di Bloomberg che è entrato in gara solo nel momento in cui l’ex vicepresidente sembrava aver perso l’appoggio dei moderati e dell’élite democratica. Ma al momento continua a essere l’unico vero candidato da battere in area dem.

mike bloomberg 4

«Penso che abbiamo bisogno di meno chiacchiere. In effetti, penso che abbiamo bisogno di meno tweet - ha detto Bloomberg durante l’evento - Mi assumo questo impegno in questo momento: quando sarò nello studio ovale, non ci sarà alcun tweet».

joe biden

Ovviamente ciò che Bloomberg non sta cercando sono, a differenza di Biden, i finanziamenti per la campagna. Bloomberg autofinanzia la sua corsa alla Casa Bianca e ha chiesto di prendere in considerazione l'idea di donare al Comitato nazionale democratico e ai gruppi esterni. «Posso ipotizzare di essere l'unico politico nella storia che è stato in una stanza con tutti voi e non ha chiesto donazioni per la campagna» ha scherzato in conclusione.

mike bloomberg 2 joe biden 1 joe biden 2 mike bloomberg 3