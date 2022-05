C'E' CHI COMBATTE I CINGHIALI, E CHI DEVE AFFRONTARE I POLLI - ALLE HAWAII I CITTADINI SONO "SOPRAFFATTI" DALLA RAPIDA CRESCITA DELLE GALLINE SELVATICHE, ORMAI CONSIDERATE "UN PERICOLO PER LA STRADA E PER LA SALUTE" - NON SONO BASTATE LE TRAPPOLE: I PENNUTI CONTINUANO A RIPRODURSI, OSTRUISCONO LE STRADE, DANNEGGIANO LE PROPRIETA', "CANTANO IN QUALSIASI MOMENTO E CAGANO DAPPERTUTTO"...

Dagotraduzione da Sfgate

Galline alle Hawaii

Sono rumorosi. Sono selvaggi. Sono disordinati. E secondo i residenti delle Hawaii, sono ovunque. Le galline selvatiche stanno mettendo in seria difficoltà la popolazione. I legislatori hanno provato a fermarli con un programma quinquennale, perché ormai sono considerati «un pericolo per la strada e per la salute».

«Cantano in qualsiasi momento, di mattina presto, di pomeriggio, la notte» ha detto un residente di Pearl City. «E poi cagano dappertutto. Quindi ogni volta che esco di casa devo guardare dove metto i piedi».

Galline alle Hawaii 2

Il New York Times ha raccontato che negli ultimi 800 anni i polli sono sempre vissuti sull'isola, in aree come Kailua e Kauai, ma la popolazione di uccelli selvatici è esplosa in parte a causa dei turisti che danno loro da mangiare spazzatura e cibo per gatti. Anni dopo, il National Geographic ha confermato che l'uragano Iwa e l'uragano Iniki hanno contribuito a far esplodere i pollai sull'isola, consentendo agli uccelli di riprodursi senza controllo: da allora, la popolazione è aumentata vertiginosamente.

Galline alle Hawaii 3

Le Hawaii hanno quindi intrapreso una battaglia lunga anni con la popolazione di uccelli selvatici: i legislatori hanno recentemente imposto severe multe di 500 dollari a chi dà loro da mangiare e la città di Honolulu ha lanciato il proprio programma speciale di gestione dei polli nel 2016. Land and Natural Resources fornisce anche istruzioni specifiche su come catturare e uccidere gli uccelli se vagano per le case dei residenti.

Ma queste battaglie non stanno andando molto bene. L'Associated Press ha riferito che negli ultimi due mesi, la città e la contea di Honolulu hanno posizionato trappole in cinque aree e hanno catturato solo 67 polli, per un costo di 7.000 dollari. Ciò equivale a 104 dollari per uccello. L'Associated Press afferma che catturare i polli è costoso perché le trappole vengono vandalizzate e rubate, anche se non è chiaro chi le stia danneggiando e perché. Ora, i funzionari della città stanno cercando di rispondere alle disperate richieste di aiuto del pubblico e allo stesso tempo di trovare una soluzione conveniente.

Galline alle Hawaii 4

Il problema è così grave che un disegno di legge presentato nella legislatura statale delle Hawaii ha cercato di stabilire un programma finanziato dallo stato per affrontare i polli selvatici. Sfortunatamente per i residenti di Oahu afflitti dai polli, tuttavia, il disegno di legge 2195 del Senato non è riuscito ad avanzare.

Secondo le testimonianze scritte di individui delle Hawaii che hanno risposto alla proposta di legge registrata all'inizio di marzo, i polli "aggressivi" hanno «sopraffatto la comunità». I residenti affermano che danneggiano le proprietà, defecano ovunque, ostruiscono le strade, si piazzano sugli alberi di mango e da lì emettono forti «ridacchiamenti» dall’alba al tramonto.

Galline alle Hawaii 5

«Molti di noi lavorano per lunghe ore, anche con i doppi turni, e non riuscire a dormire a causa del cinguettio e del canto dei galli e dei polli selvatici è stato davvero un onere e una difficoltà ingiusta», ha scritto Majid Joneidi, residente alle Hawaii.

«Dall'alba al tramonto, ogni giorno c'è un canto costante e lavoro da casa, quindi è difficile e talvolta imbarazzante se devo fare una chiamata perché sembra che sono in un cortile», ha testimoniato Desiree Garner, che sostiene il programma. «Non è mai stato così prima e non sono sicura di come siano arrivati in questa zona, se per cibo o altro».

Galline alle Hawaii 6

Alexander Esin ha scritto che ci sono più di 100 polli selvatici e galli che vagano per le strade di Kanuku Street e Lokowai Place. Esin deve «evitarli per tutta la carreggiata», mentre i residenti come Murdoch Ortiz li hanno visti creare «il caos» saltando sui bidoni della spazzatura e strappando i sacchi, spargendo immondizia e detriti ovunque.

Ma i polli non sono solo rumorosi e disordinati; sono distruttivi. Sharon Peine ha scritto che scavano cortili, servitù, aree di spalla e giardini, «persino foraggiando sotto muri e marciapiedi», danneggiando gravemente le infrastrutture locali. «Questo è folle e deve essere corretto!» ha sottolineato.