VIDEO - CASO GENOVESE, LA FIDANZATA DI LEALI: "ERA LO SCOPO DELLE RAGAZZE ANDARE ALLE FESTE PERCHÉ C'ERANO BELEN E LO CHAMPAGNE"

NON È L'ARENA, LEALI E LA FIDANZATA MARILISA LOISI: "PRIMA TUTTI CONOSCEVANO GENOVESE E VOLEVANO ANDARE ALLE SUE FESTE, ORA SI NASCONDONO"

"Prima dell'arresto per violenza sessuale tutti dicevano di conoscere Alberto Genovese e volevano andare alle sue feste, ora invece si nascondono". Lo sostengono Daniele Leali e la sua fidanzata, Marilisa Loisi, intervenuti alla puntata di Non è l'Arena, il programma di approfondimento di La7 condotto da Massimo Giletti.

Leali, braccio destro dell'imprenditore di Milano sotto accusa, ribadisce per l'ennesima volta che ora è l'unico tra quelli che facevano parte del gruppo di Genovese a metterci la faccia. E Marilisa Loisi sostiene che andando alle feste le ragazze non rischiavano assolutamente niente: "Terrazza Sentimento e Villa Lolita (a Ibizia, ndr) non erano posti pericolosi". Clicca qui per il video de Non è l'Arena.

NON È L'ARENA, "COME SI È SPORCATO UN PO'?". GILETTI FURIOSO CON LA FIDANZATA DI DANIELE LEALI

A Non è l'arena su La7 si collega Marilisa Loisi, fidanzata di Daniele Leali, per spiegare cosa succedeva alle feste di Alberto Genovese. "Innanzitutto non è il mondo di Genovese, è un mondo normale. La normalità per me può essere diversa dalla vostra: facevamo pranzi, c'era gente sposata, bambini. C'era un bell'ambiente che nell'ultima festa si è sporcato un po'".

Quest'ultima frase fa sobbalzare in studio Massimo Giletti: "Scusi, che cosa vuol dire si è sporcato un po'? Per me è un termine che non posso accettare, lo stupro è un reato molto grave". "Si è sporcato un po' di gente, perché in tutte le altre feste c'era gente perbene". "Tutte le ragazze che parlano di droga se lo sono inventate?". "C'era la droga ma in minima parte". "E allora che concetto ha di gente perbene e buona famiglia, scusi?".

