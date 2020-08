20 ago 2020 08:40

C'E' LA MANINA DEL CREMLINO? IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE RUSSA ALEXEI NAVALNY È INCOSCIENTE ED È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA IN OSPEDALE - SECONDO IL SUO PORTAVOCE, E’ STATO AVVELENATO CON UNA SOSTANZA DISCIOLTA NEL THE - STAVA VOLANDO DALLA SIBERIA VERSO MOSCA E IL SUO AEREO HA EFFETTUATO UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA QUANDO SI È SENTITO MALE – I TWEET DI IACOBONI: "ANCHE ANNA POLITKOVSKAIA ERA STATA AVVELENATA CON UNA TAZZA DI THE, MA SI ERA SALVATA. POI LE HANNO SPARATO..." - LE URLA DI NAVALNY SULL'AEREO