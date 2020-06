''METTITI LA MASCHERINA, IO TI CAGO IN FACCIA!'' - ALT: C'È LA SECONDA PARTE DELLA SCENEGGIATA ULTRASH SUL TRENO. ''MERDA, METTITI LA MASCHERINA! LA SIGNORA QUI HA FATTO IL VIDEO, SI VEDE CHE MI HAI MESSO LE MANI ADDOSSO, TI FACCIO UN BUCIO DI CULO COSÌ''. LA COSA BELLA DELLA PROTAGONISTA È CHE PASSA DAL NAPOLETANO AL ROMANESCO CON LA SCIOLTEZZA DI UNA MERYL STREEP. POI INTERVENGONO ALTRI PASSEGGERI, CHE SI BECCANO INSULTI VARI, FINCHÉ IL CAPOTRENO…

LA PRIMA PARTE: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/39-39-mettiti-mascherina-te-ne-vai-affanculo-mi-ha-messo-mani-238545.htm

''Mettiti la mascherina, io ti cago in faccia!'' - alt: c'è la seconda parte della sceneggiata ultrash sul treno. ''Merda, mettiti la mascherina! La signora qui ha fatto il video, si vede che mi hai messo le mani addosso, ti faccio un bucio di culo così''. La cosa bella della protagonista è che passa dal napoletano al romanesco con la scioltezza di Meryl Streep. Se prima era tutto un ''bucchin'!'', ora è ''burino di merda'' e poi si passa a ''stasitt'!''

Poi intervengono altri passeggeri e volano altri ''testa di cazzo'', ''coglione! Mettiti la mascherina pure te''. ''Sei un uomo di merda, senza palle!''. Interviene il capotreno: ''Lei può fare quello che vuole ma deve mantenere un comportamento degno, un linguaggio meno scurrile''. La persona sotto attacco: ''Quando becchi i pazzi in giro…'', ''Vai a piangere da mamma. Stai zitto, uomo inutile''.

