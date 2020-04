''NON SONO UNA DONNA, SONO UN TRAVESTITO CON UNA MINCHIA COSÌ!'' - VIDEO CHOC-TRASH: MAURIZIA PARADISO LITIGA FURIOSAMENTE CON UNA SIGNORA ANZIANA DAVANTI AL SUPERMERCATO: ''CHE CAZZO VUOI TU DALLA MIA VITA? PERCHÉ NON MI BACI QUESTO CULO?'' (E MOSTRA LE TERGA). LA SIGNORA, CHE SI LAMENTAVA DEL SUO OCCUPARE UN POSTO PER DISABILI (MAURIZIONA È INVALIDA AL 100%), REPLICA A TONO, FINCHÉ LA PARADISO NON ALZA LA MAGLIETTA E…

Mattia G. Pagliarulo per Dagospia

Fuori dal Carrefour sito in viale Fulvio Testi a Milano, supermercato dove solitamente va a fare la spesa l’ex pornostar Maurizia Paradiso, si è assistito ad un vero e proprio show trash.

L’ex conduttrice di ‘Colpo Grosso’ ha litigato in maniera accesa con una signora che le faceva presente che non poteva parcheggiare sul posto invalidi se non esponeva l’apposito tagliando; la Paradiso si giustificava dicendo che non ha parcheggiato ma che era solo in sosta senza aver abbandonato il suo veicolo.

La Maurizia nazionale è andata su tutte le furie urlando davanti a molti passanti della zona Bicocca di Milano dove tra l’altro abita: “io sono un invalida civile al 100%, ma che cazzo vuoi tu dalla mia vita?! Ma perché non mi baci questo culo? una bella leccata al culo!” - abbassando i pantaloni e facendo vedere il lato b - la signora imbarazzata e stupita le ha risposto: “come sei volgare, mi vergogno di essere una donna” - la Paradiso prontamene ribatte: “io non sono una donna sono un travestito, te l’ho già detto tre volte ok? Ti ho già detto che qui sotto ho una minchia così! Non rompermi i coglioni!!! Io non capisco perché questa cazzo di malattia non ha fatto il suo corso! (Segue bestemmia)” -

La signora le risponde con una frase in dialetto milanese: ''Sentenza d'asino non vola in cielo'', e la regina dei programmi erotici notturni replica concludendo “sai cosa dicono le mie tette?! Succhiamele troia!!!” Per poi andarsene dal parcheggio per recarsi a fare la spesa all’interno del supermercato.

