C'E' QUALCOSA CHE NON VA: CRESCE LA RICCHEZZA MONDIALE MA AUMENTANO I POVERI - STANDO AI BILANCI NAZIONALI, LA RICCHEZZA E' TRIPLICATA NEGLI ULTIMI DUE DECENNI, E LA CINA HA SUPERATO GLI STATI UNITI PIAZZANDOSI AL PRIMO POSTO - PECHINO E' PASSATA DAI 7 TRILIONI DI DOLLARI DEL 2000 AI 120 DEL 2020, ANCHE PER VIA DEL SUO INGRESSO NELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO - IL 68% DEL PATRIMONIO NETTO GLOBALE E' RAPPRESENTATO DAL SETTORE IMMOBILIARE, CON IL RISCHIO DI UNA BOLLA E, DI CONSEGUENZA, DI UNA CRISI FINANZIARIA...

Dagotraduzione da Bloomberg

Ricchezza mondiale

La ricchezza globale è triplicata negli ultimi due decenni, e la Cina ha superato gli Stati Uniti per il primo posto a livello mondiale. È questo uno dei risultati di un nuovo rapporto di McKinsey&Co che esamina i bilanci nazionali di dieci paesi che da soli rappresentano il 60% del reddito mondiale.

«Oggi siamo più ricchi di quanto non siamo mai stati» ha detto in un’intervista Jan Mischke, partner del McKinsey Global Institute di Zurigo. Secondo lo studio, il patrimonio netto in tutto il mondo, che era di 156 trilioni nel 2000, è salito a 514 trilioni nel 2020. E la Cina ha rappresentato quasi un terzo dell’aumento. La sua ricchezza è salita alle stelle, passando dai soli 7 trilioni di dollari del 2000, l’anno prima che entrasse a far parte dell’Organizzazione mondiale del commercio, ai 120 trilioni del 2020.

xi jinping 1

Gli Stati Uniti, frenati da aumenti più contenuti dei prezzi degli immobili, hanno visto il proprio patrimonio netto più che raddoppiare nel periodo, a 90 trilioni di dollari. In entrambi i paesi, le più grandi economie del mondo, oltre i due terzi della ricchezza è detenuta dal 10% più ricco delle famiglie e, secondo il rapporto, la loro quota è in aumento.

Come calcolato da McKinsey, il 68% del patrimonio netto globale è immagazzinato nel settore immobiliare. L'equilibrio si trova in cose come infrastrutture, macchinari e attrezzature e, in misura molto minore, i cosiddetti beni immateriali come la proprietà intellettuale e i brevetti.

evergrande

Le attività finanziarie non vengono conteggiate nei calcoli della ricchezza globale perché sono effettivamente compensate dalle passività: un'obbligazione societaria detenuta da un singolo investitore, ad esempio, rappresenta un IOU di tale società.

Secondo McKinsey, il forte aumento del patrimonio netto negli ultimi due decenni ha superato l'aumento del prodotto interno lordo globale ed è stato alimentato dall'aumento dei prezzi degli immobili gonfiati dal calo dei tassi di interesse. Il rapporto ha scoperto che i prezzi delle attività sono quasi il 50% al di sopra della loro media di lungo periodo rispetto al reddito. Ciò solleva interrogativi sulla sostenibilità del boom della ricchezza.

crac evergrande in cina 2

«Il patrimonio netto tramite aumenti dei prezzi al di sopra e al di là dell'inflazione è discutibile in molti modi», ha affermato Mischke. «Arriva con tutti i tipi di effetti collaterali».

L'aumento dei valori immobiliari può rendere la proprietà della casa inaccessibile per molte persone e aumentare il rischio di una crisi finanziaria, come quella che ha colpito gli Stati Uniti nel 2008 dopo lo scoppio della bolla immobiliare. La Cina potrebbe potenzialmente incorrere in problemi simili per il debito di sviluppatori immobiliari come China Evergrande Group.

crac evergrande in cina 4

Secondo il rapporto, la soluzione ideale sarebbe che la ricchezza mondiale trovi la sua strada in investimenti più produttivi che espandono il PIL globale. Lo scenario da incubo sarebbe un crollo dei prezzi delle attività che potrebbe cancellare fino a un terzo della ricchezza globale, portandola più in linea con il reddito mondiale.