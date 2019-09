''QUELL'UOMO HA UN PACCO SOSPETTO'' - ARRESTATO UN UOMO NUDO ALLA STAZIONE DELL'AEROPORTO DI MANCHESTER, CHE VIENE FATTA EVACUARE, MENTRE UN PACCO SOSPETTO È STATO FATTO BRILLARE DAGLI ARTIFICIERI - DOPO IL FALLIMENTO DI THOMAS COOK, CI MANCAVA SOLO QUESTA AI VIAGGIATORI INGLESI

Biagio Chiariello per https://www.fanpage.it/

Mattinata convulsa per gli scali aeroportuali del Regno Unito. Al caos per il fallimento di Thomas Cook, si sono aggiunti i disordini per quanto accaduto al Manchester International Airport dopo la notizia relativa al ritrovamento di un pacco sospetto. La stazione ferroviaria dell'aeroporto è stata evacuata e tutti i treni, tram e autobus da e per l'aeroporto sono stati sospesi.

Una persona sarebbe stata arrestata. La polizia della Greater Manchester ha poi rilasciato una nota ufficiale: "Nell'interscambio dei trasporti dell'aeroporto di Manchester è stato attivato un cordone di polizia e le persone sono esortate a seguire le indicazioni degli ufficiali". La polizia ha poi fatto sapere di aver eseguito “un'esplosione controllata” del pacchetto sospetto e che sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Un portavoce dell'aeroporto ha confermato che un'area circostante la stazione era stata evacuata, così come i membri del personale che lavoravano negli uffici vicini.

Un operaio, che desiderava rimanere anonimo, ha detto a Metro.co.uk: "Ci sono poliziotti ovunque, molti poliziotti armati e ambulanze. Ci sono anche molti agenti e veicoli non contrassegnati. La stazione ferroviaria è anche un edificio per uffici, ma al momento tutti sono fuori. Le persone sono confuse e pensavano che inizialmente avesse a che fare con il caso Thomas Cook”. I voli non sono stati ritardati dopo l’evacuazione, ha fatto sapere un portavoce dell'aeroporto.

La macchinista Caroline Watson ha riferito al Manchester Evening News di aver visto “un uomo correre nudo alla stazione dei pullman dell'aeroporto”. "Alcuni membri dell'equipaggio della cabina aerea che parcheggiano lì sono stati allontanati. Si è scatenato l'inferno” ha aggiunto la macchinista. “C’era questo ragazzo che andava in giro con le braccia che ondeggiavano in aria, facendo su e giù. Era nudo. Non è quello che ti aspetti di vedere alle 6.10 di lunedì mattina…”

